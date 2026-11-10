Σε εξέλιξη η τριμερής ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι - Παρόντες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Ξεκίνησαν οι τριμερεις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σε εξέλιξη η τριμερής ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι - Παρόντες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Αμπού Ντάμπι διεξάγονται τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν και έχουν συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους και την ουκρανική ομάδα.
  • Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι πιέζουν ώστε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να συμμετάσχουν και στην επόμενη συνάντηση με Ρωσία και Ουκρανία.
  • Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών επικεντρώνεται στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και στην αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
  • Η δεύτερη ημέρα θα συζητήσει εδαφικά ζητήματα και τη χάραξη των συνόρων.
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Σε εξέλιξη είναι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ του Κιέβου, της Μόσχας και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησαν στο Αμπού Ντάμπι.

Παρόντες είναι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι νωρίτερα συνομίλησαν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στιβ Γούιτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Politico, μεταξύ των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται σύμβουλοι ασφαλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και αξιωματούχοι από την Ιταλία, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παράλληλα το περιοδικό επιμένει ότι οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ πιέζουν προκειμένου στην επόμενη συνάντηση με τη Ρωσία και την Ουκρανία να κάτσουν στο τραπέζι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Politico ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και στην ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Η δεύτερη ημέρα θα ασχοληθεί με εδαφικά ζητήματα, δηλαδή το πού πρέπει να χαραχθούν τα σύνορα, και άλλα θέματα.

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