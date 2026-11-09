Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Παρούσα η ΕΕ στις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα στις συνομιλίες για την Ουκρανία που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συζητήσαμε για τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες και τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, όπου η ΕΕ θα είναι παρούσα μαζί με τους εταίρους μας. Προσβλέπω στη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Δουβλίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα και στη συζήτηση με τους άλλους ηγέτες για τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», τόνισε με δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι ξεκινά σήμερα επίσκεψη στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι οι απειλές για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνονται και οι επιθέσεις πληθαίνουν, με απώλειες αθώων ανθρώπων. Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να αποκατασταθεί και να διαφυλαχθεί και επανέλαβε τη στήριξή της στην έκκληση του Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός που θα καλύπτει τις υποδομές τροφίμων και ενέργειας.

Η ΕΕ επιδιώκει να διατυπώσει ενιαία θέση στις συνομιλίες

Κατά τη σημερινή ενημέρωση της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάολα Πίνιο τόνισε ότι η ΕΕ επιδιώκει να διατυπώσει ενιαία θέση στις συνομιλίες και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, καθώς οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ασφάλειά της. Όπως είπε, μία από τις θέσεις που θα μεταφέρει η ΕΕ στο Αμπού Ντάμπι είναι ότι οι συζητήσεις για το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει να διεξαχθούν μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διευκρίνισε ποιος θα εκπροσωπήσει την ΕΕ στο Αμπού Ντάμπι, ωστόσο, σύμφωνα με το Euronews, επικεφαλής της κοινής αντιπροσωπείας της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι ο Μπγερν Ζάιμπερτ, επικεφαλής του γραφείου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η Άννα-Μαρία Μπούρα, επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με την Πίνιο, οι ειρηνευτικές προσπάθειες θα συζητηθούν, επίσης, σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών, στις 13 Νοεμβρίου στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στη συνάντηση στο Φόρουμ του Βερολίνου. Όπως είπε, οι διπλωματικές προσπάθειες, η ενίσχυση της Ουκρανίας και τα ζητήματα χρηματοδότησής της, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η Πίνιο χαρακτήρισε δραματική την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία πλήττει σκόπιμα τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η χώρα για να αντέξει τον χειμώνα.

«Δεν θα αφήσουμε τη Ρωσία να γονατίσει την Ουκρανία με το κρύο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ έχει κινητοποιηθεί για να διατηρηθούν βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η θέρμανση και η υδροδότηση.