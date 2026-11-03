Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Αμπού Ντάμπι ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Στο Αμπού Ντάμπι θα συναντηθούν αντιπροσωπείες των τριών χωρών, με βασικά ζητήματα τις εγγυήσεις ασφαλείας, την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Αμπού Ντάμπι ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Ο Στιβ Ουίτκοφ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 10-11 Νοεμβρίου με μεσολάβηση των ΗΠΑ.
  • Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και τα επόμενα βήματα για ειρήνευση.
  • Πριν από τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την ασφάλεια και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
  • Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε εδαφικά θέματα και εγγυήσεις ασφαλείας.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
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Νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/11) ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε επίπεδο αντιπροσωπειών και θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, στα ανθρωπιστικά ζητήματα και στα επόμενα βήματα προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεσολαβήσουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, προωθώντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες

Πριν από τη συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν εντός της εβδομάδας στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουν συνομιλίες με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και οι οικονομικές δυνατότητες για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας.

Οι νέες επαφές ακολουθούν τις συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Γουίτκοφ τον Οκτώβριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Μετά τις συνομιλίες αυτές, η Μόσχα είχε δηλώσει καταρχήν έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ και το Κίεβο είχε συμφωνήσει στη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης.

Παρά την επανέναρξη των διπλωματικών προσπαθειών, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές, κυρίως όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ουκρανία επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προβλέπει ουσιαστικές εγγυήσεις για την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης, ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να θέτει τους δικούς της όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι αποτελούν την επόμενη προγραμματισμένη προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

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