Ουκρανία: Στους 24 οι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

Snapshot Στους 24 αυξήθηκαν οι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε οικισμό στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολείο που χρησιμοποιούνταν για ανθρωπιστική βοήθεια και καταφύγιο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι.

Σωστικά συνεργεία και στρατιώτες αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια του σχολικού κτιρίου.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα σε ανθρωπιστικές δομές, απορρίπτοντας την πιθανότητα αποκλιμάκωσης της έντασης.

Η ουκρανική ηγεσία ζητά σκληρή διεθνή απάντηση και υποστήριξη προς την Ουκρανία μετά την επίθεση. Snapshot powered by AI

Στους 24 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε οικισμό στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας. Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και στρατιώτες που αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την πρώτο αεροπορικό βομβαρδισμό χτυπήθηκε σχολείο, στο οποίο διέμεναν άμαχοι και μοιραζόταν ανθρωπιστική βοήθεια. Στη συνέχεια οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο με 9 βόμβες το καταφύγιο, στο οποίο πήγαν οι άμαχοι για να σωθούν από τον πρώτο βομβαρδισμό. Αρχικά ο Ζελένσκι είπε ότι υπάρχουν αναφορές για 18 νεκρούς και 5 τραυματίες.

«Μια απολύτως φρικτή ρωσική επίθεση στον οικισμό Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια. Από σήμερα το πρωί, ο οικισμός έχει δεχτεί επανειλημμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι επιθέσεις στόχευαν ένα σχολείο που χρησιμοποιούνταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, εκεί οι άνθρωποι λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε στο Χ ο Ζελένσκι, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που δείχνουν τις καταστροφές που προκλήθηκαν στον οικισμό.

«Μετά την πρώτη αεροπορική βομβιστική επίθεση, ακολούθησε δεύτερη επίθεση με εννέα επιπλέον βόμβες, που στόχευαν συγκεκριμένα το καταφύγιο όπου είχαν βρει καταφύγιο οι άνθρωποι. Δυστυχώς, έχουν ήδη αναφερθεί 18 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Οι Ρώσοι δεν γίνεται να αγνοούν ότι κάθε εβδομάδα οι κάτοικοι της Κομισουβάχα που είχαν παραμείνει στην περιοχή λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Και αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ούτε αποκλιμάκωση της έντασης ούτε πραγματική δικαιοσύνη», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Μετά την ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η πρόοδος προς την ειρήνη ήταν εφικτή. Με αυτές τις δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει ένα εντελώς αντίθετο μήνυμα: η Ρωσία ποντάρει σε περισσότερες δολοφονίες. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτό, μια απάντηση από τον κόσμο. Μια ηχηρή και σκληρή απάντηση. Μια απάντηση προς τη Ρωσία. Και υποστήριξη προς την Ουκρανία».