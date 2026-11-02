Πανικός σε Ρωσία και Ουκρανία: Μαζικά μηνύματα για πυρηνική επίθεση - «Μας έχουν χακάρει»

Απόλυτο χάος για λίγες ώρες στις δύο χώρες 

Δημήτρης Δρίζος

Πανικός σε Ρωσία και Ουκρανία: Μαζικά μηνύματα για πυρηνική επίθεση - «Μας έχουν χακάρει»
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μαζικές ψεύτικες προειδοποιήσεις για πυρηνική επίθεση εστάλησαν μέσω εφαρμογών προειδοποίησης σε Ρωσία και Ουκρανία λόγω κυβερνοεπίθεσης.
  • Η ουκρανική πλευρά κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση, ενώ η Ρωσία απέδωσε την ευθύνη σε ουκρανική ομάδα κατασκοπείας.
  • Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις προκάλεσαν πανικό, αλλά τα ευρύτερα συστήματα προειδοποίησης αεροπορικών επιδρομών και πολιτικής άμυνας παραμένουν ενεργά και λειτουργικά.
  • Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες στιγμές μετά τη λήξη μιας εξαήμερης εκεχειρίας στην ανατολική Χερσώνα, ενώ Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, αναμένεται να επαναληφθούν μέσα στον Νοέμβριο μετά από πολύμηνη διακοπή.
Snapshot powered by AI

Ψεύτικες προειδοποιήσεις για πυρηνική επίθεση έλαβαν πολίτες στην Ουκρανία και τη Ρωσία, έπειτα από μια μαζική κυβερνοεπίθεση που έπληξε τις εφαρμογές προειδοποίησης των δύο χωρών.

Τα πρώτα προβλήματα καταγράφηκαν από την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, όταν άρχισαν να αποστέλλονται ψεύτικες ειδοποιήσεις για αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας μέσω της δημόσιας εφαρμογής προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές.

screenshot-2026-11-02-095342.jpg

Για μικρό χρονικό διάστημα, η εφαρμογή εμφάνιζε το Κίεβο και άλλες περιοχές ως περιοχές στις οποίες είχε σημάνει πυρηνικός συναγερμός.

Ωστόσο, η ανωμαλία εξαφανίστηκε στη συνέχεια, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο ουκρανικός στρατός.

Λίγο αργότερα, και η Μόσχα ανέφερε ότι μια «μαζική κυβερνοεπίθεση» είχε επηρεάσει τη δική της εφαρμογή, επιμένοντας ωστόσο ότι το ευρύτερο σύστημα προειδοποίησης της χώρας «λειτουργεί κανονικά».

Για την αποστολή ψεύτικων προειδοποιήσεων περί πυρηνικών πληγμάτων στη Ρωσία κατηγορήθηκε μια ουκρανική ομάδα κατασκοπείας. Ωστόσο, το Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της ουκρανικής κυβέρνησης απέδωσε στη Ρωσία την κυβερνοεπίθεση, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνοντας ότι μία από τις ειδοποιήσεις περιείχε «μήνυμα στα ρωσικά σχετικά με τον Ορέσνικ».

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε στο Telegram:

«Η εφαρμογή προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές φαίνεται ότι έχει δεχθεί εχθρική παρέμβαση. Δεν υπάρχει απειλή ραδιενέργειας! Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθείτε τις ενημερώσεις μας στο κανάλι μας!»

Όταν ρωτήθηκε εάν η εφαρμογή είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Ιγκνάτ, απάντησε: «Ναι, έχει δεχθεί».

Το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία ενημερώνει άμεσα τους χρήστες για την έναρξη και τη λήξη των συναγερμών πολιτικής άμυνας.

Οι ψεύτικες προειδοποιήσεις εστάλησαν λίγες στιγμές πριν από τη λήξη μιας εξαήμερης εκεχειρίας στην πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από το 2022.

Εκατοντάδες πολίτες είχαν λάβει άδεια να απομακρυνθούν από την Ολέσκι, χάρη σε συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, και με τη στήριξη του πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Περίπου μία ώρα αργότερα, ακολούθησαν μηνύματα που ενημέρωναν τους πολίτες ότι ο συναγερμός είχε λήξει.

Την ίδια ώρα, μια ψεύτικη ειδοποίηση που εστάλη στην εφαρμογή έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας προειδοποιούσε τους χρήστες ότι πυρηνικές κεφαλές, τοποθετημένες σε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, είχαν εκτοξευθεί με στόχο όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η ειδοποίηση καλούσε τους Ρώσους να προμηθευτούν επειγόντως τρόφιμα για τρεις εβδομάδες και να κρυφτούν.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Πυρηνικές κεφαλές έχουν εκτοξευθεί με φορείς P1-SUN σε όλες τις περιφέρειες της Ρωσίας! Προμηθευτείτε επειγόντως τρόφιμα για τρεις εβδομάδες και κρυφτείτε στο υπόγειό σας, διαφορετικά θα γίνετε κομμάτια».

Το P1-SUN είναι ένα ουκρανικό μη πυρηνικό αναχαιτιστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατάρριψη ρωσικών drones. Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Οι ψεύτικες προειδοποιήσεις καταγράφηκαν στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το Μπέλγκοροντ, το Νίζνι Νόβγκοροντ, το Τιουμέν, την Τούλα και το Τσελιάμπινσκ, καθώς και στο Περμ, τη Σταυρούπολη και τη Μπασκορτοστάν.

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας αναγνώρισε δημόσια ότι η χώρα είχε δεχθεί μαζική κυβερνοεπίθεση.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα συστήματα προειδοποίησης μέσω σειρήνων, μεγαφώνων, τηλεόρασης και ραδιοφώνου δεν είχαν παραβιαστεί.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι εργαζόταν για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας της εφαρμογής.

Στις 02:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα Βρετανίας, η εφαρμογή της Ρωσίας εξακολουθούσε να μη λειτουργεί, με τις αρχές να επιμένουν ότι το ευρύτερο σύστημα προειδοποίησης παρέμενε ενεργό.

«Η παραβίαση της εφαρμογής για κινητά δεν είχε και δεν μπορεί να έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος προειδοποίησης», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Οι φερόμενες κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκαν λίγα λεπτά μετά τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στην ανατολική περιοχή της Χερσώνας.

Η τοπική κατάπαυση του πυρός, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη, ήταν η μεγαλύτερης διάρκειας από την έναρξη του πολέμου.

Το ουκρανικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης προειδοποίησε:

«Αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής σχετικά με τα επίπεδα απειλής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Ουκρανία για την προειδοποίηση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον κίνδυνο ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να βρουν καταφύγιο, για παράδειγμα σε περίπτωση επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο.

Η SPRAVDI, το ουκρανικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών, κατηγόρησε τη Ρωσία για την κυβερνοεπίθεση, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Μια διαφορετική εφαρμογή, η οποία αφορά αποκλειστικά την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές του Κιέβου.

Σύμφωνα με το BBC, τα μηνύματα άρχισαν να αποστέλλονται περίπου στις 22:47 τοπική ώρα της Κυριακής. Το πρώτο ανέφερε: «Κίνδυνος ραδιενέργειας. Κηρύχθηκε συναγερμός για ραδιενέργεια στο Κίεβο».

Ένα λεπτό αργότερα, ακολούθησε δεύτερη ειδοποίηση, η οποία προειδοποιούσε: «Θα σημάνει πυρηνικός συναγερμός σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μην ανησυχείτε, είναι ο Ορέσνικ που πετάει».

Ένα τρίτο μήνυμα, το οποίο εστάλη στις 22:49, ανέφερε: «Χημική απειλή. Υπάρχει κίνδυνος χημικής επίθεσης στο Κίεβο. Μην βγείτε έξω».

Μια τέταρτη ειδοποίηση, που ακολούθησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έκανε λόγο για «κίνδυνο οδομαχιών», αναφέροντας ότι «συγκρούσεις στους δρόμους βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κίεβο. Μην βγείτε έξω».

Στη συνέχεια, εστάλησαν πολλαπλά μηνύματα που ενημέρωναν τους πολίτες ότι ο συναγερμός είχε λήξει.

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Την ίδια νύχτα, Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα, με στόχο ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια «βιομηχανική επιχείρηση» ανατολικά της Μόσχας, την οποία ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν ως το διυλιστήριο πετρελαίου του Κστόβο.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε στη θάλασσα ένα ουκρανικό στρατιωτικό φορτηγό πλοίο, 36 μίλια νότια της Οδησσού.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι το πλοίο «μετέφερε φορτίο που προοριζόταν για τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Πρόσθεσε ότι ένα ακόμη πλήγμα είχε στόχο χώρο αποθήκευσης ουκρανικών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων στο χωριό Τούζλι της περιφέρειας της Οδησσού.

Παράλληλα, κανάλι στο Telegram που ενημερώνει για την πόλη της Οδησσού ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις νυχτερινές επιθέσεις στην περιοχή.

Τα γεγονότα σημειώθηκαν μετά τη λήξη της μεγαλύτερης σε διάρκεια εκεχειρίας του πολέμου, η οποία αφορούσε αποκλειστικά την ανατολική περιοχή της Χερσώνας και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, αφού η Ρωσία αρνήθηκε την πρόταση για παράτασή της, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η σπάνια αυτή παύση των εχθροπραξιών, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ νωρίς την Τρίτη, επέτρεψε την πραγματοποίηση ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Ολέσκι, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, την ώρα που ο πόλεμος διανύει το πέμπτο έτος του.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν ανέφερε παραβιάσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σε μια εξέλιξη που Ουκρανός βουλευτής χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη αποκλιμάκωση από το 2022».

«Η κατάπαυση του πυρός, η οποία ίσχυσε από τις 27 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ντμίτρο Λουμπινέτς.

Χαρακτήρισε την προσωρινή εκεχειρία «σημαντικό βήμα στις κοινές ανθρωπιστικές μας προσπάθειες» με τη Ρωσία.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 άμαχοι βρίσκονταν στην Ολέσκι όταν τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Στους κατοίκους δόθηκε η δυνατότητα είτε να απομακρυνθούν προς περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία ή τη Ρωσία είτε να παραμείνουν στην πόλη, με την προϋπόθεση ότι θα ανεφοδιάζονταν με τρόφιμα και ιατρικά εφόδια.

Για λόγους ασφαλείας, δεν ανακοινώθηκαν ακριβή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που επέλεξαν να παραμείνουν στην πόλη μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης.

Στα ουκρανικά σύνορα, το Σάββατο, συγγενείς περίμεναν να αντικρίσουν τους αγαπημένους τους, ενώ κάτοικοι γειτονικών χωριών είχαν παραταχθεί κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, κρατώντας σημαίες και φακούς για να υποδεχθούν την ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή.

Ωστόσο, Μόσχα και Κίεβο συνέχισαν τις αεροπορικές επιθέσεις σε άλλες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία συνεχίζει να στοχοποιεί τις ενεργειακές υποδομές της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, αναμένεται να επαναληφθούν μέσα στον Νοέμβριο, καθώς είχαν ουσιαστικά παγώσει από τον Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές επιθέσεις στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:19ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ, ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα» - Τι αποκαλύπτει για τα 33.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για μέθη 14χρονου στη Σητεία: Στο νοσοκομείο ο ανήλικος – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και φίλος του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

«Blue Planet III»: Η σπαρακτική πρεμιέρα με την νεκρή μεγάπτερη φάλαινα - «Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε Ρωσία και Ουκρανία: Μαζικά μηνύματα για πυρηνική επίθεση - «Μας έχουν χακάρει»

09:56ΥΓΕΙΑ

Ψευδάργυρος για κρυολόγημα και γρίπη: Πότε να τον ξεκινήσετε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιδράσεις για τις θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το Ισραήλ με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο

09:51WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Ξεκίνησε η παραγωγή στην Ευρώπη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις Τρεις Βαγιές: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 24χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Agneta: Σοβαρά προβλήματα στη Σάμο από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες

09:36LIFESTYLE

Μάρθα Στιούαρτ: Σάλος με τη μεταμφίεσή της σε άστεγη για το Halloween- «Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου»

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Δεν χρειάζεται να κάνεις έρανο για θεραπεία στο εξωτερικό - Το κόστος το καλύπτει το κράτος»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε με κόκκινο, μπήκε με τη μηχανή στο αντίθετο ρεύμα, έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

09:06WHAT THE FACT

Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Basket gate: Καταθέτει σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην Ευελπίδων

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

07:38ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή – Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1 που έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ