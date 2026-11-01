Ρωσία: Αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι

Η εκεχειρία λήγει σήμερα το βράδυ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ρωσία: Αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία αρνήθηκε την πρόταση της Ουκρανίας για παράταση της εκεχειρίας γύρω από το Ολέσκι.
  • Η εκεχειρία λήγει απόψε το βράδυ στην περιοχή υπό ρωσική κατοχή.
  • Η πρόταση για παράταση υποβλήθηκε από το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας επιβεβαίωσε την άρνηση της Ρωσίας.
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Η Ρωσία αρνήθηκε να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα το βράδυ γύρω από το Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε «μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας. Οι Ρώσοι δεν θέλουν», δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Ολένσκι εκεχειρία

Ο Ουκρανός στρατιώτης Ντμίτρο αγκαλιάζει τη σύζυγό του Λάρισα, αφού αυτή εκκενώθηκε από την πόλη Ολένσκι που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. 31 Οκτωβρίου 2026.

AP
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