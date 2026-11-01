Ρωσία: Αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι

Snapshot Η Ρωσία αρνήθηκε την πρόταση της Ουκρανίας για παράταση της εκεχειρίας γύρω από το Ολέσκι.

Η εκεχειρία λήγει απόψε το βράδυ στην περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Η πρόταση για παράταση υποβλήθηκε από το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας επιβεβαίωσε την άρνηση της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία αρνήθηκε να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα το βράδυ γύρω από το Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε «μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας. Οι Ρώσοι δεν θέλουν», δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.