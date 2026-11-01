Ουκρανία: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις

Snapshot Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τέσσερις περιοχές.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις εκμεταλλεύονται το έλλειμμα σε ουκρανικά συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους cruise Neptune και drones το βιομηχανικό σύμπλεγμα Kamensky στο Ροστόφ, που παράγει καύσιμα για ρωσικά όπλα.

Το σύμπλεγμα Kamensky έχει επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ για τον ρόλο του στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση έπειτα από τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων σε τέσσερις περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ένταση των επιθέσεων είναι πολύ μεγάλη και οι Ρώσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο το έλλειμμα σε συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων» της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν χθες με πυραύλους cruise Neptune και drones το βιομηχανικό σύμπλεγμα Kamensky στο Ροστόφ, στρατιωτικό στόχο, ένα από τα μεγαλύτερα χημικά εργοστάσια της Ρωσίας που κατασκευάζει καύσιμα για τους ρωσικούς πυραύλους και συγκεκριμένα για τα συστήματα πολλαπλών ρουκετών, άλλα πυραυλικά συστήματα και αεροπορικά όπλα με τα οποία η Μόσχα βομβαρδίζει τις ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Το σύμπλεγμα Kamensky υπόκειται σε κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για τον ρόλο του στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.