«Δραπετεύσαμε από την κόλαση»: Εκατοντάδες Ουκρανοί επιστρέφουν από το Ολέσκι, μετά την εκεχειρία

Snapshot Εκατοντάδες Ουκρανοί άμαχοι εκκενώθηκαν από την πόλη Ολέσκι και επέστρεψαν σε ουκρανικό έδαφος μέσω μιας σπάνιας τοπικής εκεχειρίας, μεσολαβημένης από τη Μελάνια Τραμπ και τον Πάπα Λέοντα XIV.

Πολλοί εκκενωθέντες χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς είχαν υποστεί σοβαρή έλλειψη τροφίμων και εξάντληση κατά τη διάρκεια της πολιορκίας.

Η αποστολή διάσωσης περιελάμβανε μια πολύπλοκη διαδρομή μέσω Κριμαίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας πριν την επιστροφή στην Ουκρανία, με αυστηρούς περιορισμούς δημοσιοποίησης για λόγους ασφαλείας.

Στο Ολέσκι, που έχει υποστεί συνεχή βομβαρδισμό και απομόνωση, παρέμειναν λίγοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, ενώ στους εναπομείναντες προσφέρθηκε επιλογή μετακίνησης ή παραμονής με ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η εκεχειρία ίσχυσε από τις 3:00 π.μ. της Τρίτης έως το βράδυ της Κυριακής, επιτρέποντας την εκκένωση και την ανθρωπιστική βοήθεια σε μια περιοχή με ενεργές εχθροπραξίες. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το Σάββατο, όταν εκατοντάδες εκτοπισμένοι άμαχοι Ουκρανοί επέστρεψαν στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας σπάνιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, επίτευγμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Οι πεινασμένοι και εξαντλημένοι Ουκρανοί δήλωσαν ότι «δραπέτευσαν από την κόλαση» καθώς επέστρεφαν στα σπίτια τους από τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο το Σάββατο.

❤️‍🩹 Girls waiting for their dad to return from Oleshky burst into tears and cry out as they reunite with him A deeply emotional family reunion was caught on camera as Mykhailo Palii arrived in Ukraine by bus after being evacuated from the Russian-occupied town. As he steps off the bus, the daughters, overwhelmed with emotion, cry out and rush into their father's arms. Now they can finally breathe a sigh of relief. Everything will be alright. — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

Εκατοντάδες άμαχοι έχουν εκκενωθεί από την πόλη Ολέσκι, επιστρέφοντας σε εδάφη υπό ουκρανικό έλεγχο στο πλαίσιο μιας σπάνιας τοπικής εκεχειρίας, με στόχο την αποτροπή μαζικής πείνας στο νότιο μέτωπο.

Πολλοί χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη με την άφιξή τους σε ουκρανικό έδαφος, καθώς αναγκάστηκαν να τρώνε χόρτο για να επιβιώσουν από την έλλειψη τροφίμων.

Ο γηραιότερος από τους επιστρέφοντες κατοίκους ήταν 94 ετών, ενώ ο νεότερος ήταν ένα μωρό λίγο πάνω από ενός έτους

Οι αφίξεις του Σαββάτου ακολούθησαν μια πολύπλοκη, πολυεπίπεδη αποστολή διάσωσης που διέσχισε τρεις χώρες, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και τις εκκλήσεις του Πάπα Λέοντα XIV, σηματοδοτώντας τη σημαντικότερη ανθρωπιστική εκεχειρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση πριν από 4 χρόνια.

Αρχικά ταξίδεψαν με λεωφορείο μέσω της Κριμαίας προς τη ρωσική πόλη Ανάπα, πριν πετάξουν προς τη Λευκορωσία, από όπου συνέχισαν προς την Ουκρανία.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο διαμεσολαβητής της Ουκρανίας έδειχνε δεκάδες κατοίκους του Ολέσκι να αποβιβάζονται αργά από ένα αεροπλάνο σε αεροδρόμιο της Λευκορωσίας, πολλοί από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι.

Μερικοί χρειάζονταν βοήθεια για να περπατήσουν, ενώ μερικοί μεταφέρθηκαν σε φορεία ή σε αναπηρικά αμαξίδια. Μετέφεραν ελάχιστες αποσκευές – μόνο μία ή δύο τσάντες. Τα κατοικίδια αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο μέσα σε κλουβιά. Σε ένα σημείο υποδοχής στα σύνορα της βόρειας Ουκρανίας, εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων από τον Ερυθρό Σταυρό, τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και την «World Central Kitchen» έστησαν θερμαινόμενες σκηνές, σταθμούς διανομής τροφίμων και κτηνιατρικά σημεία για τα κατοικίδια που έφεραν μαζί τους οι εκκενωθέντες.

People evacuated from Oleshky give water to the kitten that traveled with them from the Russian occupation. Many pets were brought to Ukraine-controlled territory from Oleshky. https://t.co/mj2xkr2yyI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2026

Δεκάδες συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί δίπλα στο δρόμο, περιμένοντας να δουν αν μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν μέλη της οικογένειάς τους που δεν είχαν δει εδώ και χρόνια.

Οι ουκρανικές αρχές επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στην κάλυψη της αποστολής, απαγορεύοντας τη δημοσιοποίηση του ακριβούς αριθμού των εκκενωθέντων ή της συγκεκριμένης τοποθεσίας διέλευσης των συνόρων. Αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η απαγόρευση της δημοσιοποίησης ήταν απαραίτητη για την προστασία των κατοίκων που επέλεξαν να παραμείνουν στο Ολέσκι, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας πιθανών μελλοντικών ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, είχε δηλώσει προηγουμένως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρηση οργανώθηκε με σκοπό την ασφαλή εκκένωση περισσότερων από 750 ατόμων. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι έχουν επιστρέψει.

Το Ολέσκι, που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, ακριβώς απέναντι από την υπό ουκρανικό έλεγχο Χερσώνα, έχει υποστεί αδιάκοπους βομβαρδισμούς και εντατική παρακολούθηση από drones. Οι εμπορικές γραμμές ανεφοδιασμού προς την πόλη διακόπηκαν εντελώς τον Μάιο. Οι αρχές εκτιμούν ότι στο Ολέσκι παρέμειναν μόνο 1.700 έως 2.000 κάτοικοι από έναν προπολεμικό πληθυσμό περίπου 24.000, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικιωμένοι ή κατάκοιτοι.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η τοπική εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 3:00 π.μ. της Τρίτης και είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Στους κατοίκους που παρέμειναν προσφέρθηκε η επιλογή να μετακινηθούν στη Ρωσία, να επιστρέψουν σε εδάφη υπό ουκρανικό έλεγχο ή να παραμείνουν στο Ολέσκι με ανανεωμένα αποθέματα τροφίμων και ιατρικών προμηθειών. Επειδή οι ενεργές θέσεις μάχης κατά μήκος του ισχυρά οχυρωμένου ποταμού Δνείπερου κατέστησαν αδύνατη την άμεση διέλευση, οι πολίτες που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν μια παρακάμψη χιλιάδων χιλιομέτρων.