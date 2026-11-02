Διπλή επίθεση στη Ζαπορίζια: Χτυπήθηκε σχολείο και καταφύγιο – 18 νεκροί

Snapshot Διπλή ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια προκάλεσε τον θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 5.

Το πρώτο χτύπημα στόχευσε σχολείο που λειτουργούσε ως σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και καταφύγιο για άμαχους.

Η δεύτερη επίθεση με 9 βόμβες έπληξε καταφύγιο όπου είχαν καταφύγει οι άμαχοι μετά την πρώτη βόμβα.

Σωστικά συνεργεία και στρατιώτες αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια του οικισμού Κομισουβάχα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση και ζήτησε διεθνή σκληρή απάντηση και υποστήριξη προς την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Συνολικά 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 5 τραυματίστηκαν σε διπλή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων σε οικισμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την πρώτο αεροπορικό βομβαρδισμό χτυπήθηκε σχολείο, στο οποίο διέμεναν άμαχοι και μοιραζόταν ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη συνέχεια οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο με 9 βόμβες το καταφύγιο, στο οποίο πήγαν οι άμαχοι για να σωθούν από τον πρώτο βομβαρδισμό. «Μια απολύτως φρικτή ρωσική επίθεση στον οικισμό Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια. Από σήμερα το πρωί, ο οικισμός έχει δεχτεί επανειλημμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι επιθέσεις στόχευαν ένα σχολείο που χρησιμοποιούνταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, εκεί οι άνθρωποι λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε στο Χ ο Ζελένσκι, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που δείχνουν τις καταστροφές που προκλήθηκαν στον οικισμό.

«Μετά την πρώτη αεροπορική βομβιστική επίθεση, ακολούθησε δεύτερη επίθεση με εννέα επιπλέον βόμβες, που στόχευαν συγκεκριμένα το καταφύγιο όπου είχαν βρει καταφύγιο οι άνθρωποι. Δυστυχώς, έχουν ήδη αναφερθεί 18 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και στρατιώτες που αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. «Οι Ρώσοι δεν γίνεται να αγνοούν ότι κάθε εβδομάδα οι κάτοικοι της Κομισουβάχα που είχαν παραμείνει στην περιοχή λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Και αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ούτε αποκλιμάκωση της έντασης ούτε πραγματική δικαιοσύνη», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Μετά την ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η πρόοδος προς την ειρήνη ήταν εφικτή. Με αυτές τις δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει ένα εντελώς αντίθετο μήνυμα: η Ρωσία ποντάρει σε περισσότερες δολοφονίες. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτό, μια απάντηση από τον κόσμο. Μια ηχηρή και σκληρή απάντηση. Μια απάντηση προς τη Ρωσία. Και υποστήριξη προς την Ουκρανία».