ΗΠΑ: Πιέζει τη Ρωσία να δεχθεί στις διαπραγματεύσεις την Ευρώπη – Τι επιδιώκουν οι Αμερικανοί

Συμφωνία – πακέτο για τα ουκρανικά εδάφη, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης θέλει η Ουάσινγκτον  

Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Πιέζει τη Ρωσία να δεχθεί στις διαπραγματεύσεις την Ευρώπη – Τι επιδιώκουν οι Αμερικανοί
Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεξιά, χαιρετά τους απεσταλμένους του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αριστερά, και Στιβ Γουίτκοφ, στο κέντρο, πριν από τις συνομιλίες στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, το Σάββατο 5...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ πιέζουν τη Ρωσία να αποδεχθεί την ένταξη Ευρωπαίων αξιωματούχων στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Στην τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι συμμετέχουν ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία, με Ευρωπαίους να παρευρίσκονται ως σύμβουλοι αλλά όχι στις κύριες διαπραγματεύσεις εξαιτίας ρωσικών αντιρρήσεων.
  • Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και τα εδαφικά ζητήματα της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή.
  • Οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια συμφωνία – πακέτο που θα αναδιαμορφώνει τις σχέσεις ασφαλείας στην Ευρώπη, διατηρώντας τον κεντρικό ρόλο του ΝΑΤΟ, αλλά με ριζική επανεξέταση των σχέσεων με τη Ρωσία.
  • Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται άμεσα να αποφασίσουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να επιταχύνουν τις συνομιλίες μετά την τριμερή του Αμπού Ντάμπι.
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Ο καβγάς στην Ευρώπη για το ποιος μιλάει εξ ονόματος της Ε.Ε. στο ουκρανικό φαίνεται ότι δεν ξέσπασε τυχαία αυτή την περίοδο. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Politico, πιέζουν τη Μόσχα να δεχθεί Ευρωπαίους αξιωματούχους στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο περιοδικό, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ασκούν πιέσεις στη Ρωσία να επιτρέψει στην Ευρώπη να συμμετάσχει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα υποστηρίξουν την άποψη στη σημερινή διαπραγμάτευση ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει άμεσο ρόλο στις μελλοντικές συνομιλίες, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι. Σήμερα πραγματοποιείται στο Αμπού Ντάμπι η πρώτη τριμερής ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι ίδιες πηγές, τόνισαν ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ θέλουν η τριμερής του Αμπού Ντάμπι να είναι η τελευταία συνάντηση στην οποία δεν υπάρχει συμμετοχή της Ευρώπης. «Χρειαζόμαστε την Ευρώπη στο τραπέζι. Γι’ αυτό προτείνουμε να εντάξουμε τους Ευρωπαίους στη συζήτηση μετά από αυτή την τριμερή συνάντηση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Παράλληλα ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ επιθυμούν να επιταχύνουν το ρυθμό των συνομιλιών με Ρωσία και Ουκρανία.

Jared Kushner,Steve Witkoff

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ

POOL AP

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν το γεγονός ότι οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας επικοινώνησαν απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας στις 27 Οκτωβρίου και δήλωσαν ότι απαιτούνται περισσότερες επαφές. «Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές συζητήσεις με τη Ρωσία, ώστε να ακούν αυτά που ακούμε εμείς και το μήνυμα που μας μεταφέρουν να μπορούν να το μεταφέρουν απευθείας στη Ρωσία».

Το τηλεφώνημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός της Ε.Ε. καθώς θεωρήθηκε ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση από Φινλανδία και Νορβηγία πριν την τηλεφωνική επικοινωνία και «έσπασε» η ευρωπαϊκή γραμμή της διπλωματικής απομόνωσης του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το θέμα σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ποιοι Ευρωπαίοι θα βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι

Από τη στιγμή που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι, αξιωματούχοι και διπλωμάτες της ΕΕ ανησυχούν μήπως μείνουν στο περιθώριο, ενώ οι ΗΠΑ συνομιλούν απευθείας με τη Ρωσία για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου.Υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να βρεθούν στο Αμπού Ντάμπι για τις συναντήσεις αυτή την εβδομάδα.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ αναμένεται να τους συμβουλευτούν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στις κύριες διαπραγματεύσεις εξαιτίας των αντιρρήσεων της Ρωσίας. Μεταξύ των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται σύμβουλοι ασφαλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και αξιωματούχοι από την Ιταλία, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και στην ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Η δεύτερη ημέρα θα ασχοληθεί με εδαφικά ζητήματα, δηλαδή το πού πρέπει να χαραχθούν τα σύνορα, και άλλα θέματα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ετοιμάζεται να αποδεχτεί τα μακροχρόνια αιτήματα του Πούτιν για περιορισμό της επιρροής του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν Μαρκ Ρούτε

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν στο Politico ότι το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική άμυνα της Ευρώπης, αλλά επιμένουν στην ριζική επανεξέταση των σχέσεων της Γηραιάς Ηπείρου με τη Ρωσία. Συμφωνία – πακέτο για ουκρανικά εδάφη και αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης θέλει η Ουάσινγκτον «Προφανώς κάτι δεν λειτουργεί», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Οι Ευρωπαίοι έχουν «πολλά βάρη» όσον αφορά την αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, επειδή η Ρωσία είχε προτείνει διάφορες αλλαγές στο παρελθόν και οι προηγούμενες ρυθμίσεις είχαν αποτύχει, ανέφερε ο αξιωματούχος. «Πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι νέο που να λειτουργεί σήμερα», τόνισε.Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε εμπλακεί ενεργά στις συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση και στην ανταλλαγή ιδεών για μεταρρυθμίσεις.

Όσον αφορά το πιο δύσκολο ζήτημα για την Ουκρανία, το μέλλον των εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, και οι δύο πλευρές έχουν επιδείξει «ευελιξία» σε κλειστές συζητήσεις, τόνισαν οι αξιωματούχοι. Στόχος των συνομιλιών αυτής της εβδομάδας είναι να διατηρηθεί η δυναμική των τελευταίων εβδομάδων, και όχι να επιτευχθεί τελική εκεχειρία, πρόσθεσαν.

Οι δύο κύριοι άξονες των συνομιλιών, τα εδάφη και οι μελλοντικές ρυθμίσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και την Ευρώπη, πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και να επιλυθούν από κοινού, σημείωσε η αμερικανική πλευρά.

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