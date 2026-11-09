Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα έχει «διαφορετικά σύνορα» μετά τη συμφωνία ειρήνης

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ενόψει των τριμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα έχει «διαφορετικά σύνορα» μετά τη συμφωνία ειρήνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία θα μπορούσε να αλλάξει τα σύνορα της Ουκρανίας.
  • Τουλάχιστον 390.000 Ρώσοι φέρονται να έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με διαρροές από ρωσική στατιστική υπηρεσία.
  • Η Ρωσία έχει επικεντρωθεί σε επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας ανησυχία για μπλακάουτ κατά τον χειμώνα.
  • Η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι θα αξιολογήσει τις συνέπειες της εκλογικής ήττας Τραμπ και θα επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή ασφάλεια.
  • Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων της G7 για τον Λίβανο και επιφυλάξεις για ενδεχόμενη περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση των συνόρων της Ουκρανίας.

«Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Πιστεύω ότι θα συμβεί και ότι στο τέλος η Ουκρανία θα έχει μια κάπως διαφορετική μορφή», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS.

Ερωτηθείς εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρατείνει σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε:

«Όχι, δεν νομίζω».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία που φέρονται να διέρρευσαν από τη ρωσική κρατική στατιστική υπηρεσία, τουλάχιστον 390.000 Ρώσοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δύο διαφορετικές ομάδες χάκερ, οι Silent Crow και Belarus Cyber Partisans, ανέλαβαν την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat, από την οποία ισχυρίζονται ότι υπέκλεψαν δεδομένα σχετικά με τη ρωσική οικονομία, τα δημογραφικά στοιχεία και τις απώλειες του πολέμου, σύμφωνα με τους Moscow Times.

Η ομάδα Silent Crow υποστήριξε ότι από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως 450.100 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με την Ουκρανία. Από την πλευρά της, η ομάδα Belarus Cyber Partisans δημοσιοποίησε μικρότερο αριθμό, κάνοντας λόγο για 393.881 νεκρούς, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας, την Κυριακή, ότι έπληξε τρία φορτηγά πλοία και δύο υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Μόσχα, υποστήριζαν την Ουκρανία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενόψει της τριμερούς συνάντησης που διοργανώνεται αυτή την εβδομάδα με αμερικανική διαμεσολάβηση και έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Τα βασικά σημεία

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Ουκρανία ενδέχεται να εξέλθει από μια ειρηνευτική συμφωνία με αλλαγμένα σύνορα.

Η Ρωσία πιθανότατα βρίσκεται πίσω από ψευδείς προειδοποιήσεις για βόμβες, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο αρχηγός των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για τη ρωσική απειλή.

Τουλάχιστον 390.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, σύμφωνα με δημοσίευμα.

G7: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αξιολογούν τον αντίκτυπο της εκλογικής ήττας Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι θα αποτελέσει το πρώτο τεστ για την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον μετά την εκλογική ενίσχυση των Δημοκρατικών.

Η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G7, που πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι, θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να διαπιστώσουν εάν η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο μεταβάλλει την προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις με τους στενότερους εταίρους της.

Αυτό ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες χωρών της G7.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών ενδέχεται να περιορίσουν τα περιθώρια ελιγμών του Λευκού Οίκου. Προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται επιστροφή των ΗΠΑ στην παραδοσιακή πολυμερή διπλωματία, καθώς η εξωτερική πολιτική εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο του Τραμπ.

Η συνάντηση μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Μασσαλία στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Στη σύνοδο συμμετέχει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής της προεδρίας των ΗΠΑ το 2028.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνισή του ενώπιον των συμμάχων της Ουάσιγκτον μετά τις εκλογές.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, και η σύζυγός του, Σέριλ Κούσνερ, υποδέχονται τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ, στα περίχωρα του Παρισιού, στις 9 Νοεμβρίου 2026, για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7. (Reuters)

Εκτός από τη Γαλλία, στην G7 συμμετέχουν η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκπροσωπείται επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ακόμη υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Στο επίκεντρο η Ουκρανία - Τριμερής συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι

Με το Ουκρανικό να κυριαρχεί στην ατζέντα, η υπουργική σύνοδος της G7 πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από τις τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη στο Άμπου Ντάμπι.

Αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκουν επίσης να βρεθούν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αν και δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στο τριμερές σχήμα των διαπραγματεύσεων.

Ενδεικτική των τριβών στο εσωτερικό της Ευρώπης ήταν η προειδοποίηση που απηύθυνε στις 5 Νοεμβρίου η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί περιθωριακός παράγοντας στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, εάν τα κράτη-μέλη εξακολουθήσουν να ακολουθούν ξεχωριστές διπλωματικές πρωτοβουλίες, αντί να συμφωνήσουν σε έναν κοινό εκπρόσωπο και σε μια ενιαία στρατηγική.

Το ζήτημα αυτό αναμένεται να τεθεί και στις συνομιλίες της G7.

Ανησυχία για τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές

Οι διπλωμάτες περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία.

Παρότι η γραμμή του μετώπου έχει σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, καθιστώντας απίθανες σημαντικές στρατιωτικές διασπάσεις, προειδοποίησαν ότι η Ρωσία έχει μεταβάλει την τακτική της.

Η Μόσχα έχει πλέον στραφεί στη συστηματική στοχοποίηση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, επιδιώκοντας να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ελλείψεις σε αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αποτελούν, σύμφωνα με τους διπλωμάτες, την πλέον επείγουσα στρατιωτική αδυναμία του Κιέβου.

Ένας από τους βασικούς στόχους της συνάντησης της G7 είναι να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και παράλληλα να κινητοποιηθεί πρόσθετη στρατιωτική, οικονομική και ενεργειακή στήριξη προς την Ουκρανία.

Στην ατζέντα και το Ιράν - Διαφωνίες για τον Λίβανο

Το Ιράν αναμένεται επίσης να καταλάβει σημαντική θέση στις συζητήσεις.

Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην G7 έχουν εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις σχετικά με τον πόλεμο και ανησυχούν ότι μια περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση αντί να οδηγήσει στην επίλυσή της.

Οι συνομιλίες ενδέχεται, επίσης, να αναδείξουν τις διαφωνίες μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον για τον Λίβανο.

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