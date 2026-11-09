Ο Καναδάς επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία - Στόχος ο περιορισμός των στρατιωτικών δυνατοτήτων

Snapshot Ο Καναδάς επέβαλε νέες κυρώσεις σε 38 οργανισμούς και 24 φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και τις κυβερνοεπιχειρήσεις της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις στοχεύουν στην τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και σε χρηματοοικονομικούς φορείς, όπως πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζουν τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία.

Η καναδική λίστα κυρώσεων περιλαμβάνει πλέον πάνω από 1.600 άτομα, 850 οργανισμούς και 730 πλοία που συνδέονται με τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Οι νέες κυρώσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας και στη μείωση της δυνατότητάς της να επιτίθεται σε πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Ο Καναδάς διατηρεί τη δέσμευσή του να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την προώθηση ειρήνης και την πίεση προς όσους υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Snapshot powered by AI

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, ανακοίνωσε σήμερα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Παρίσι της Γαλλίας, ότι ο Καναδάς θα επιβάλλει πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για να «αυξήσει ακόμη περισσότερο το οικονομικό κόστος του πολέμου» της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Ο Καναδάς εντάσσει στην λίστα των κυρώσεων επιπλέον 38 οργανισμούς και 24 φυσικά πρόσωπα, με στόχο να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις στρέφονται κατά φορέων της ρωσικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και στις κυβερνοεπιχειρήσεις της Ρωσίας.

Τα νέα μέτρα έχουν ως στόχο να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το οικονομικό κόστος του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας χρηματοοικονομικούς φορείς, όπως πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και τη διεξαγωγή του πολέμου.

Η καναδική λίστα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει περισσότερα από 1.600 φυσικά πρόσωπα, 850 οργανισμούς και 730 πλοία που θεωρείται ότι ανήκουν στον σκιώδη στόλο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις και να εξάγει τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

«Η Ρωσία συνεχίζει να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να βασίζεται σε δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων, προκειμένου να διατηρεί τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Οι νέες αυτές κυρώσεις θα συμβάλουν στον περιορισμό της δυνατότητας της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία

Ο Καναδάς, από κοινού με τους συμμάχους και τους εταίρους του, παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση της πίεσης προς όσους διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ο Καναδάς θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους του για την προώθηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά.

Διαβάστε επίσης