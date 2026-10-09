ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - Τι απαντούν οι δικαστές

Η απόφαση σημαίνει ότι πλέον οι ΗΠΑ ενδέχεται να τιμωρήσουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ΔΠΔ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Επέβαλαν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - Τι απαντούν οι δικαστές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, απαγορεύοντας συναλλές και στοχεύοντας στον περιορισμό των πόρων του.
  • Το ΔΠΔ καταδίκασε τις κυρώσεις ως επίθεση στο κράτος δικαίου και διαβεβαίωσε ότι το έργο του θα συνεχιστεί κανονικά.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε έτοιμη να υποστηρίξει το ΔΠΔ ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.
  • Υπάρχει περιθώριο διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και ΔΠΔ, με την έναρξη ισχύος των κυρώσεων να καθυστερεί έξι μήνες.
  • Η Ολλανδία, χώρα που φιλοξενεί το ΔΠΔ, σκοπεύει να συνεργαστεί με τα μέλη του δικαστηρίου για την αντιμετώπιση των κυρώσεων.
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Οι ΗΠΑ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις εις βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λίγες ώρες αφού μία από τις πρώην δικαστές του ΔΠΔ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Η κυβέρνηση Τραμπ τηρεί για καιρό εχθρική στάση απέναντι στο Δικαστήριο και έχει επιβάλει στο παρελθόν κυρώσεις σε εισαγγελείς και δικαστές του. Ωστόσο η επιβολή κυρώσεων σημαίνει ότι πλέον οι ΗΠΑ ενδέχεται να τιμωρήσουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ΔΠΔ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της.

«Γι' αυτόν τον λόγο, σήμερα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα απαγορεύσουμε τις συναλλαγές με αυτό το αδίστακτο δικαστήριο, αποκόπτοντας τους πόρους του και παραλύοντας τη λειτουργία του».

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Εξωτερική άποψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) στη Χάγη της Ολλανδίας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Peter Dejong

«Η Ιστορία θα κρίνει αυτή τη στιγμή»

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα, «πρέπει να καταδικαστούν» και δεν θα σταματήσουν το έργο του Δικαστηρίου, δήλωσε στο Reuters η αναπληρώτρια εισαγγελέας του ΔΠΔ Ναζάτ Σαμίμ Χαν. «Οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου διεθνώς και το έργο που επιτελεί ένας ανεξάρτητος δικαστικός θεσμός», τόνισε η Χαν.«Το έργο μας θα συνεχιστεί σε όλες τις υποθέσεις, τις έρευνες και τις διώξεις μας», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωση το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κάλεσε τα κράτη-μέλη του να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του. «Αυτή είναι μια προσπάθεια παρεμπόδισης της απονομής δικαιοσύνης και αποτροπής του Δικαστηρίου από την εκτέλεση του έργου για το οποίο ιδρύθηκε. Αυτές οι κυρώσεις συνιστούν μια επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς έννομης τάξης», υπογράμμισε το Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο εκδίκασης εγκλημάτων πολέμου δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «εκπληρώνει πλήρως την εντολή του» - η οποία συνίσταται στη δίωξη ατόμων για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και έγκλημα επιθετικότητας, όταν τα κράτη-μέλη δεν προτίθενται ή αδυνατούν να το πράξουν.

Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό μόνο του και κάλεσε τα μέλη του - στα οποία δεν συγκαταλέγονται οι ΗΠΑ - να διασφαλίσουν ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία του. «Το Δικαστήριο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Η τύχη του βρίσκεται πλέον και στα χέρια των κρατών που το ίδρυσαν», ανέφερε.

«Δεν πρόκειται απλώς για την υπεράσπιση ενός θεσμού, αλλά για τη διαφύλαξη της διεθνούς τάξης που θεμελιώνεται στο κράτος δικαίου. Η Ιστορία θα κρίνει αυτή τη στιγμή».

Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις εις βάρος του ΔΠΔ, λίγες ώρες αφού μία από τις πρώην δικαστές του ΔΠΔ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

ΔΠΔ ; Εισαγγελέας ; Χάγη ; Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ;

Ο Γενικός Εισαγγελέας Καρίμ Χαν μιλά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) στη Χάγη της Ολλανδίας, στις 14 Μαρτίου 2025.

AP POOL

Η ΕΕ έτοιμη να βοηθήσει το ΔΠΔ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να μπορέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να συνεχίσει το έργο του ακόμη και μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισήμανε ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο διαλόγου, δεδομένου ότι μεσολαβεί διάστημα έξι μηνών μέχρι την εφαρμογή των κυρώσεων. Από την πλευρά της η ολλανδική κυβέρνηση, τόνισε ότι διαβλέπει περιθώριο διαλόγου με την Ουάσινγκτον σχετικά με τις κυρώσεις που επέβαλε στο Δικαστήριο.

«Το διάστημα έξι μηνών μέχρι την έναρξη ισχύος των κυρώσεων δημιουργεί περιθώριο για διάλογο», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν. «Είναι καλό που υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα και θα προβούμε σε σοβαρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΠΔ», πρόσθεσε. Η Ολλανδία είναι η χώρα που φιλοξενεί το ΔΠΔ, το οποίο εδρεύει στη Χάγη.

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