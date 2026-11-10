Ισπανία: Τελεσίγραφο στο TikTok για αναστολή λειτουργίας λόγω παιδικής πορνογραφίας

Snapshot Η ισπανική κυβέρνηση ζητά την αναστολή λειτουργίας του TikTok στην Ισπανία μέχρι να διαγραφεί όλο το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Η υπουργός Νεότητας Σίρα Ρέγο απηύθυνε έκκληση στις εισαγγελικές αρχές και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για άμεση παρέμβαση.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Maldita.es αποκάλυψε ότι βίντεο παιδικής κακοποίησης προβλήθηκαν πάνω από 48 εκατομμύρια φορές στο TikTok στην Ισπανία.

Το TikTok περιόρισε δύο όρους αναζήτησης στην Ισπανία που οδηγούσαν σε παράνομο υλικό, αλλά οι αναζητήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο.

Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν τις πλατφόρμες για διάδοση υλικού παιδικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένου αυτού που παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Την αναστολή λειτουργίας του TikTok στην Ισπανία ζητά ανοιχτά πλέον η κυβέρνηση της χώρας, θέτοντας ως απόλυτο όρο τη διαγραφή κάθε ίχνους υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η δραστική αυτή κίνηση έρχεται στον απόηχο ενός ρεπορτάζ που έφερε στο φως 1.183 αναρτήσεις με άσεμνο περιεχόμενο, οι οποίες κατάφεραν να συγκεντρώσουν εκατομμύρια προβολές ανενόχλητες.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η υπουργός Νεότητας, Σίρα Ρέγο. Αν και το χαρτοφυλάκιό της δεν διαθέτει την εκτελεστική αρμοδιότητα να «ρίξει μαύρο» στο κοινωνικό δίκτυο, η ίδια απηύθυνε επίσημη έκκληση προς τις εισαγγελικές αρχές και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να αναλάβουν άμεση δράση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο, η Ρέγο ήταν απόλυτη, ξεκαθαρίζοντας πως «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να είναι ένα άνομο έδαφος». Κι όμως, το συγκεκριμένο αίτημα δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να βάλει στο μικροσκόπιο τις πλατφόρμες X, Meta και TikTok. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη εντείνει τον έλεγχο στους τεχνολογικούς κολοσσούς, κατηγορώντας τους για τη διάδοση υλικού παιδικής κακοποίησης που παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ρόλος της Maldita.es και η σιωπή της πλατφόρμας

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε χθες από την ισπανική μη κερδοσκοπική οργάνωση fact-checking Maldita.es. Η έρευνά της αποκάλυψε ότι βίντεο με περιεχόμενο κακοποίησης ανηλίκων προβλήθηκαν τουλάχιστον 48 εκατομμύρια φορές μέσα στο TikTok. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 26.000 προφίλ χρηστών φέρονται να σχολίασαν και να κοινοποίησαν το συγκεκριμένο υλικό. Το ίδιο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν έδωσε κάποια άμεση απάντηση στο Reuters όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Όπως ανακοινώθηκε απόψε μέσω ενός συμπληρωματικού ρεπορτάζ της οργάνωσης, το TikTok προχώρησε στον περιορισμό δύο όρων αναζήτησης, τους οποίους η Maldita.es είχε εντοπίσει ως διόδους πρόσβασης στο παράνομο υλικό για τους χρήστες εντός Ισπανίας. Οι αναζητήσεις ωστόσο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να οδηγούν ακριβώς στο ίδιο περιεχόμενο.

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