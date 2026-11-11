Γερμανία: Μελέτη αποκαλύπτει την έκταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον γερμανικό στρατό

Snapshot Περισσότερο από το 70% των γυναι στον γερμανικό στρατό έχουν υποστεί σεξουαλ παρενόχληση, με πολλά περιστατικά να μην καταγγέλλονται.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους παρέλαβε έκθεση που αποκαλύπτει την ευρεία διάδοση σεξουαλικών παρενοχλήσεων και επιθέσεων στις ένοπλες δυνάμεις.

Το 72% των γυναικών και το 31% των ανδρών στρατιωτικών έχουν υποστεί λεκτική παρενόχληση τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Το 38% των γυναικών στρατιωτικών δήλωσε παρενόχληση μέσω σχολίων το τελευταίο έτος, ενώ το 9% ανέφερε ανεπιθύμητα αγγίγματα και το 2% σεξουαλική βία.

Περίπου το 7% των γυναικών στρατιωτικών είχε υποστεί παρενόχληση μέσω οπτικού υλικού, όπως εικόνων δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους παρέλαβε μια συγκλονιστική έκθεση για τις σεξουαλικά παρενοχλητικές και κακοποιητικές συμπεριφορές στο στράτευμα. Όπως λέει, γνώριζε ήδη ότι θα έρχονταν στο φως «δυσάρεστες αλήθειες». Όμως, σε τέτοια έκταση;

Ο υπουργός είχε αναθέσει στο Κέντρο Στρατιωτικής Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών της Bundeswehr να διερευνήσει με μελέτη τις «ανάρμοστες συμπεριφορές σεξουαλικού χαρακτήρα στις ένοπλες δυνάμεις». Η πρώην κοινοβουλευτική επίτροπος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Εύα Χεγκλ, είχε ενημερωθεί για προβληματικές καταστάσεις κατά τις επισκέψεις της σε μονάδες και είχε ασκήσει πίεση για την αντιμετώπισή τους.

Ο ίδιος ο Πιστόριους ήθελε να αποκτήσει σαφή εικόνα. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί πόσο διαδεδομένες είναι οι παρενοχλήσεις και οι επιθέσεις, κυρίως εις βάρος γυναικών συναδέλφων στο στράτευμα. Πριν από έναν χρόνο, περιστατικά σε μονάδες αλεξιπτωτιστών είχαν προκαλέσει ανησυχία. Πλέον, όμως, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για μεμονωμένες περιπτώσεις.

Για το σύνολο της στρατιωτικής τους υπηρεσίας, το 72% των γυναικών και το 31% των ανδρών δηλώνουν ότι έχουν υποστεί λεκτική παρενόχληση τουλάχιστον μία φορά. Πρόκειται κυρίως για χυδαία σχόλια.

Το πόσο οξύ παραμένει το πρόβλημα αποτυπώνεται στα περιστατικά που καταγράφηκαν μόνο κατά το έτος πριν από την έρευνα. Το 38% των γυναικών στρατιωτικών δήλωσε ότι είχε υποστεί παρενόχληση μέσω σχολίων.

Το 7% ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα παρενόχλησης σεξουαλικού χαρακτήρα μέσω οπτικού υλικού, για παράδειγμα εικόνων που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το 9% ανέφερε ανεπιθύμητα αγγίγματα, ενώ το 2% δήλωσε ότι είχε υποστεί σεξουαλική βία.

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