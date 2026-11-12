Ο Χέγκσεθ απένειμε παράσημο στον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απένειμε παράσημο στον στρατιώτη της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη που τον επέπληξε την Τετάρτη, όταν εκείνος και μέλη της συνοδείας του άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν όσο βρίσκονταν στον χώρο.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να απονέμει το παράσημο στον στρατιώτη. «Αγαπάμε τους στρατιώτες. Αγαπάμε τα πρότυπα. Μπράβο Specialist. Συνεχίστε Πατριώτες», έγραψε στην λεζάντα.

Δείτε την ανάρτηση:

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, ο Χέγκσεθ κάλεσε στο Πεντάγωνο τη μονάδα του Στρατού Ξηράς που φρουρεί το μνημείο «όπου απένειμε με υπερηφάνεια στον Specialist Τόμας Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Έπαινου Κοινής Υπηρεσίας (Joint Service Commendation Medal) για την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11 Νοεμβρίου 2026».

«Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή»

Την Τετάρτη, ο Ιγκλέσιας επέπληξε τον Χέγκσεθ και μέλη της συνοδείας του όταν εκείνοι άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν όσο βρίσκονταν στον χώρο.

Ο στρατιώτης, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στο μνημείο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ, απευθύνθηκε με αυστηρό τόνο στους παρευρισκομένους, λέγοντας ότι «όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον Χέγκσεθ να τραβάει φωτογραφίες μαζί με την σύζυγό του, Τζένιφερ, μπροστά στο μνημείο. Μαζί του ήταν ο επιτελάρχης του υπουργού Άμυνας, Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής επιτελάρχης του υπουργού Άμυνας, Πάτρικ Γουίβερ, και η ανώτερη σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, Τάμι Ρανταμπάου.

Αφού έβγαλαν φωτογραφίες, μερικά μέλη της συνοδείας άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν, προκαλώντας την αντίδραση του στρατιώτη.

Δεν έχει γίνει σαφές ποια πρόσωπα γελούσαν ή συνομιλούσαν.

Δείτε το βίντεο:

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα από τα πιο ιερά πολεμικά μνημεία στις ΗΠΑ, που σηματοδοτεί τον τελικό τόπο ανάπαυσης ενός άγνωστου στρατιώτη που σκοτώθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τιμητική φρουρά, η οποία φυλάει το Μνημείο 24 ώρες το 24ωρο από το 1948, τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μιλούν χαμηλόφωνα και να φέρονται με σεβασμό στον χώρο.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι «ο στρατιώτης έκανε σωστά την δουλειά του και με σεβασμό υπενθύμισε σε όλους να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού».

«Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο Άμυνας τίμησαν —και θα τιμούν πάντα— τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για να διατηρήσουν την Αμερική ασφαλή», κατέληξε ο Πάρνελ.

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