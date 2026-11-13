Ο «Άγνωστος Στρατιώτης» των ΗΠΑ - Γιατί ο Φρουρός έκανε παρατήρηση στον Υπουργό Άμυνα

Ένα μέλος της τιμητικής φρουράς του Στρατού των ΗΠΑ φυλάει σκοπιά τα ξημερώματα στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026, στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια, εν όψει της 100ής επετείου της συνεχούς παρουσίας της...

Snapshot Οι Sentinels είναι μέλη του 3ου Συντάγματος Πεζικού των ΗΠΑ που φρουρούν τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη 24 ώρες το 24ωρο με αυστηρή τελετουργία.

Η επιλογή για τους Sentinels είναι εξαιρετικά απαιτητική, με ποσοστό αποτυχίας περίπου 90% και αυστηρά σωματικά και πειθαρχικά κριτήρια.

Οι φρουροί πρέπει να αποστηθίζουν λεπτομερείς ιστορικές πληροφορίες και να διατηρούν τις στολές τους με ακρίβεια μικρομέτρου.

Το ασημένιο Tomb Guard Identification Badge απονέμεται σε λιγότερους από 750 φρουρούς από το 1958 και μπορεί να αφαιρεθεί εάν προσβληθεί η μνήμη των πεσόντων.

Η φρούρηση του Τάφου ξεκίνησε το 1926 και από το 1937 γίνεται 24ωρη, με το σύμβολο των 21 βημάτων να αντιπροσωπεύει τον ανώτατο στρατιωτικό χαιρετισμό. Snapshot powered by AI

Το Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον στην Ουάσιγκτον, ήλθε στο παγκόσμιο επίκεντρο της προσοχής, χθες, όταν ένας από τους φρουρούς του Μνημείο, με ύφος βλοσυρό και φωνή βροντερή, απηύθυνε προειδοποίηση στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πίτ Χέγκσεθ να σεβαστεί τον χώρο.

Και αυτό διότι στο συγκεκριμένο μνημείο, τον Άγνωστο Στρατιώτη των ΗΠΑ, η σιωπή σπάει μόνο από τον ρυθμικό ήχο των μεταλλικών καρφιών στα παπούτσια ενός μοναχικού στρατιώτη. Ο οποίος κάνει ακριβώς 21 βήματα πάνω στον μαύρο τάπητα. Σταματά. Γυρίζει ανατολικά, περιμένει 21 δευτερόλεπτα. Κοιτάζει βόρεια για άλλα 21 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, οπλίτης και όπλο γίνονται ένα, καθώς με μια κοφτή κίνηση μεταφέρει το τουφέκι στον ώμο που βρίσκεται πιο κοντά στους επισκέπτες.

Αυτή η σχολαστική χορογραφία αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής των Sentinels. Των ανδρών και γυναικών του 3ου Συντάγματος Πεζικού των ΗΠΑ, γνωστού ως «The Old Guard», που φρουρούν τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη 24 ώρες το 24ωρο.

Το θέαμα θυμίζει αρκετά την πειθαρχία των δικών μας Ευζώνων στο Σύνταγμα, αν και η δομή, οι κανόνες και η λειτουργία της αμερικανικής μονάδας κρύβουν μια εντελώς διαφορετική στρατιωτική φιλοσοφία. Η επιλογή για την ένταξη στους Sentinels συνιστά μια από τις πιο σκληρές δοκιμασίες του αμερικανικού στρατού.

Οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα

Για να περάσει ένας στρατιώτης την πόρτα της μονάδας πρέπει αρχικά να διαθέτει λευκό ποινικό και πειθαρχικό μητρώο. Τα σωματικά κριτήρια αποκλείουν εξαρχής χιλιάδες υποψηφίους. Οι άνδρες οφείλουν να έχουν ύψος από 1,78 έως 1,93 μέτρα και οι γυναίκες από 1,72 έως 1,88 μέτρα. Ο στόχος είναι να διατηρείται μια ομοιόμορφη οπτική εικόνα κατά την αλλαγή φρουράς. Την ώρα που οι επισκέπτες θαυμάζουν την κορμοστασιά των στρατιωτών, ένας έμπειρος αξιωματικός μπορεί να καταλάβει ποια ομάδα έχει βάρδια απλώς υπολογίζοντας το ύψος τους. Η μονάδα χωρίζεται σε τρεις βάρδιες. Η πρώτη απαρτίζεται από τους ψηλότερους, η δεύτερη από τους μεσαίους και η τρίτη από όσους βρίσκονται στο κατώτερο όριο.

Μέλη της τιμητικής φρουράς του Στρατού των ΗΠΑ εκτελούν την αλλαγή φρουράς στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026, στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια, εν όψει της 100ής επετείου της συνεχούς παρουσίας της τιμητικής φρουράς στον τάφο, η οποία γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου 2026. AP

Η διαδικασία δεν τελειώνει με την επιλογή. Αντιθέτως, εκεί ξεκινά ένας εφιάλτης εξάμηνης έως εννεάμηνης διάρκειας, ο οποίος οδηγεί το 90% των υποψηφίων στην έξοδο πριν καν βγουν στην πλατεία του μνημείου. Οι εθελοντές περνούν αρχικά από μια δοκιμαστική περίοδο δύο εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα πρέπει να αποστηθίσουν επτά σελίδες από την ιστορία του Άρλινγκτον και να τις απαγγείλουν χωρίς το παραμικρό σφάλμα. Στη συνέχεια καλούνται να μάθουν απέξω τις ακριβείς τοποθεσίες και την ιστορία σχεδόν 300 διακεκριμένων βετεράνων που αναπαύονται στο αχανές νεκροταφείο.

Η λεπτομέρεια φτάνει στα όρια της εμμονής. Όταν δεν βρίσκονται σε υπηρεσία, οι φρουροί καταναλώνουν κατά μέσο όρο οκτώ ώρες την ημέρα γυαλίζοντας τα υποδήματά τους και προετοιμάζοντας τις μάλλινες στολές. Η επιθεώρηση δεν γίνεται με το μάτι, αλλά με μικρόμετρο. Οι ελεγκτές μετρούν τα μετάλλια και τις ραφές ώστε να βρίσκονται ακριβώς στη σωστή θέση, με περιθώριο απόκλισης μόλις 1/64 της ίντσας.

Η ιεραρχία στην αλλαγή της φρουράς είναι απολύτως κάθετη. Ο απλός Sentinel, συνήθως ένας νεαρός στρατιώτης γύρω στα 22, κάνει τη βαρύτερη δουλειά της ορθοστασίας. Την ευθύνη της ομάδας την έχει ο Relief Commander, ένας λοχίας γύρω στα 27 με προϋπηρεσία σε άλλες μονάδες, ο οποίος απαντά απευθείας στον Sergeant of the Guard . Ο SOG είναι ο βετεράνος της διμοιρίας. Έχοντας κλείσει τα 30, διαχειρίζεται το σύνολο των ανθρώπων, επιβλέπει την εκπαίδευση και αναλαμβάνει τις προεδρικές καταθέσεις στεφάνων.

Το περιζήτητο μετάλλιο

Όλα αυτά γίνονται για ένα μόνο έμβλημα. Το ασημένιο Tomb Guard Identification Badge θεωρείται ένα από τα σπανιότερα μετάλλια του αμερικανικού στρατού. Από το 1958 έχουν απονεμηθεί λιγότερα από 750. Και πάλι, η κατοχή του δεν είναι δεδομένη. Αν ένας βετεράνος φρουρός, ακόμη και δεκαετίες μετά την αποστρατεία του, εμπλακεί σε ποινικό αδίκημα ή πράξη που προσβάλλει τη μνήμη των πεσόντων, ο στρατός έχει το δικαίωμα να του το αφαιρέσει δια παντός.

Ο ίδιος ο αριθμός 21 δεν επιλέχθηκε τυχαία για τα βήματα και τα δευτερόλεπτα στάσης. Στον στρατιωτικό κώδικα των ΗΠΑ συμβολίζει τον χαιρετισμό με 21 πυροβόλα, την υψηλότερη δηλαδή τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε έναν αρχηγό κράτους.

Η φρούρηση του μνημείου διαθέτει τη δική της ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή. Το 1921 ο πρώτος άγνωστος Αμερικανός στρατιώτης μεταφέρθηκε από τη Γαλλία με το πολεμικό καταδρομικό USS Olympia και ενταφιάστηκε στο Άρλινγκτον. Για τα επόμενα χρόνια ο τάφος έμενε εντελώς αφρούρητος. Κάποιοι επισκέπτες μάλιστα χρησιμοποιούσαν το μαρμάρινο μνημείο ως τραπέζι για πικνίκ. Μόλις τον Μάρτιο του 1926 τοποθετήθηκαν στρατιωτικοί σκοποί κατά τη διάρκεια της ημέρας για να σταματήσουν τις βεβηλώσεις. Τα μεσάνυχτα της 2ας Ιουλίου 1937 εκδόθηκε η διαταγή για 24ωρη φρούρηση.

Νεκροί από τους μεγάλους πολέμους των ΗΠΑ

Σήμερα, κάτω από τα πόδια των Sentinels αναπαύονται τρεις στρατιώτες. Εκτός από τον νεκρό του Πρώτου Παγκοσμίου, προστέθηκαν το 1958 δύο ακόμη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο και τον Πόλεμο της Κορέας. Το 1984 τοποθετήθηκε ένας ακόμη πεσόντας από το Βιετνάμ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ωστόσο ανέτρεψαν τα δεδομένα. Το 1998, μέσω ανάλυσης DNA, η σορός ταυτοποιήθηκε. Ανήκε στον υποσμηναγό Michael J. Blassie. Με απόφαση της οικογένειάς του, τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο Μιζούρι. Η κρύπτη του Βιετνάμ παραμένει έκτοτε κενή, υπενθυμίζοντας τους εκατοντάδες αγνοούμενους στα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Καθημερινά στο Άρλινγκτον καταφθάνουν σχολικές εκδρομές, τουρίστες και αντιπροσωπείες. Οι άνδρες της Old Guard παραμένουν ατάραχοι, και έχοντας μετατρέψει το κορμί τους σε μηχανισμό ακριβείας, συνεχίζουν τη μοναχική τους πορεία πάνω στον μαύρο τάπητα. Αν και το να επιπλήττουν επισκέπτες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για τους φρουρούς του Άρλινγκτον - παρεμβαίνουν περίπου 2 με 3 φορές την ημέρα όταν το κοινό γίνεται θορυβώδες– η εφαρμογή του κανονισμού απέναντι στην πολιτική ηγεσία της χώρας ανέδειξε την απόλυτη αφοσίωση των «Sentinels» στο καθήκον τους.

Για την ιστορία, την Πέμπτη, ο Πιτ Χέγκσεθ υποδέχθηκε το 3ο Σύνταγμα Πεζικού των ΗΠΑ (The Old Guard) στο Πεντάγωνο και απένειμε στον Ιγκλέσιας, τον στρατιώτη που του έκανε παρατήρηση, το Μετάλλιο Επαίνου Κοινής Υπηρεσίας (Joint Service Commendation Medal).

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ παρασημοφορεί τον στρατιώτη που του έκανε παρατήρηση στο Μνημείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» της χώρας

«Αγαπάμε τους στρατιώτες. Αγαπάμε τα πρότυπα. Μπράβο, Specialist», έγραψε ο Χέγκσεθ στον λογαριασμό του στο X αναρτώντας φωτογραφίες από την παρασημοφόρηση, ενώ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε πως «ένας στρατιώτης υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την κοσμιότητα».

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