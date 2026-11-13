Συγκλονιστικό βίντεο: Κομάντο με καλάσνικοφ ληστεύουν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Παρισιού

Snapshot Τέσσερις ένοπλοι κομάντο λήστεψαν κοσμήματα αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ από τον έμπορο διαμαντιών De Beers στο κέντρο του Παρισιού.

Η ληστεία έγινε σε λιγότερο από πέντε λεπτά, το πρωί της Πέμπτης, σε δημόσιο χώρο και ώρα αιχμής.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν μοτοσικλέτα για να εισβάλουν στο κατάστημα και τράπηκαν σε φυγή χωρίς τραυματισμούς.

Η αστυνομία αναζητά ακόμη τους τέσσερις άνδρες που διέφυγαν με τα κλοπιμαία σε μαύρες τσάντες.

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα διαμάντια θα είναι δύσκολο να μεταπωληθούν χωρίς να υποστούν επεξεργασία που μειώνει την αξία τους. Snapshot powered by AI

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Παρισιού, όταν ομάδα ένοπλων με κράνη κατάφεραν να αρπάξουν μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ από έμπορο διαμαντιών.

Όλα έγιναν στο φως της μέρας. Τέσσερις άνδρες, ντυμένοι εξ ολοκλήρου στα μαύρα, με Καλάσνικοφ στον ώμο και κράνη στο κεφάλι έφτασαν έξω από το κοσμηματοπωλείο De Beers στο Παρίσι, στις 11 το πρωί, σε ώρα αιχμής.

Μόλις έφτασαν μπροστά στο πολυτελές κοσμηματοπωλείο, μια μοτοσικλέτα έσπασε την είσοδο και εισέβαλε στο κατάστημα. Ένας ληστής παρέμεινε έξω, στο πεζοδρόμιο.

Στο βίντεο που κατέγραψε ένας άνδρας από κατάστημα απέναντι από το κοσμηματοπωλείο η ληστεία φτάνει στο τέλος της με τον «τσιλιαδόρο» να περιμένει πάνοπλος, ενώ κόσμος περνάει από δίπλα του.

Οι ληστές βγαίνουν ήρεμα και φεύγουν όπως ήρθαν. Ο καθένας βγαίνει με μια μαύρη τσάντα κρεμασμένη στον ώμο του, φορτωμένη με τα πολύτιμα λάφυρα: κοσμήματα αξίας σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η ληστεία έγινε σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Οι τέσσερις άνδρες τράπηκαν σε φυγή και εξακολουθούν να καταζητούνται από την αστυνομία.

Armed with Kalashnikovs, they robbed a diamond jewelry store in the center of Paris. €1 million stolen. In broad daylight, in the heart of Europe. This is not a movie. This is Paris, November 2026. https://t.co/v9XZFIxzvL — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 13, 2026

Οι κλέφτες επιτέθηκαν πολύ κοντά στην Place Vendôme, η οποία συγκεντρώνει πολλούς οίκους κοσμημάτων, ήδη στόχο ληστειών στο φως της ημέρας, όπως η Bulgari τον Απρίλιο του 2023 ή η Chanel, τον Μάιο του 2022.

Σύμφωνα ωστόσο με εκτιμήσεις ειδικών οι εγκληματίες θα δυσκολευτούν να μεταπωλήσουν τα διαμάντια ως έχουν, παρά μόνο αν αλλάξουν το μέγεθός τους, κάτι που θα μειώσει την αξια τους.

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