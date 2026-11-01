Binance: Κάλυψε το 90% των απωλειών από τη «ληστεία του αιώνα» ύψους 6,3 δισ. δολαρίων

Snapshot Η Binance κάλυψε το 90% των 6,3 δισ. δολαρίων που εκλάπησαν από κυβερνοεπίθεση, χρησιμοποιώντας δικά της κεφάλαια για αγορά νέων token.

Το FBI αποδίδει την επίθεση στη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία φέρεται να ξεπλένει τα κλεμμένα χρήματα μέσω ethereum.

Η επίθεση προκλήθηκε από μολυσμένο φορητό υπολογιστή και κακόβουλο λογισμικό, οδηγώντας σε προσωρινό πάγωμα αναλήψεων από την Binance.

Η αποκατάσταση χρηματοδοτήθηκε μέσω του ταμείου ασφαλείας SAFU, του Futures Insurance Fund και εταιρικών αποθεματικών.

Η Binance εφαρμόζει απόδειξη αποθεματικών για τα 10 βασικά token, επιτρέποντας στους χρήστες να επαληθεύσουν την πλήρη κάλυψη των κεφαλαίων τους. Snapshot powered by AI

Η Binance προχώρησε το Σάββατο σε μια κρίσιμη κίνηση για την αγορά κρυπτονομισμάτων, ανακοινώνοντας πως κατάφερε να αντικαταστήσει το 90% του αστρονομικού ποσού που εκλάπη μετά από μια ιστορική επίθεση χάκινγκ. Το ύψος της υποκλοπής άγγιξε τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, χρησιμοποιήθηκαν δικά της κεφάλαια για την άμεση αγορά νέων token στην πλατφόρμα. Το εναπομείναν 10% αφορά tokens τα οποία είναι λιγότερο ρευστά στην αγορά. Όπως ανακοινώθηκε μέσα από το X, η αγορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο χρόνο. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος, Ρίτσαρντ Τενγκ, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του πως οι χρήστες δεν πρόκειται να υποστούν τις οικονομικές συνέπειες του συμβάντος, δεσμευόμενος για την πλήρη κάλυψη των ζημιών.

Η έρευνα του FBI και η TraderTraitor

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων κατέγραψαν σημαντική πτώση την Παρασκευή στον απόηχο της είδησης. Την ίδια ώρα, η Binance προσπαθούσε να καθησυχάσει τους πελάτες της ότι τα κεφάλαιά τους βρίσκονται σε ασφαλή χέρια. Η απώλεια άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σήμανε διεθνή συναγερμό, με τους αναλυτές και το αμερικανικό FBI να ρίχνουν την ευθύνη στη Βόρεια Κορέα. Το Σάββατο, το FBI ανακοίνωσε επίσημα ότι πίσω από το χτύπημα κρύβεται η κρατικά χρηματοδοτούμενη ομάδα χάκερ, γνωστή ως TraderTraitor. Μέλη της συγκεκριμένης ομάδας παρατηρήθηκαν από τις διωκτικές αρχές να μετατρέπουν τα κλεμμένα ψηφιακά στοιχεία στο κρυπτονόμισμα ethereum. Μάλιστα, η υπηρεσία εκτιμά πως αναμένεται περαιτέρω ξέπλυμα των χρημάτων μέσω της χρήσης εξειδικευμένης τεχνολογίας, κάνοντας την ιχνηλάτηση εξαιρετικά δύσκολη.

Πολύπλοκη επίθεση και "πάγωμα" αναλήψεων

Το χτύπημα απέναντι στο ανταλλακτήριο δεν ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση κυβερνοεγκλήματος. Ο Ρίτσαρντ Τενγκ παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά περίπλοκη επίθεση. Κι όμως, το κλειδί της παραβίασης φέρεται πως ήταν ένας μολυσμένος φορητός υπολογιστής, συνδυασμένος με κακόβουλο λογισμικό σχεδιασμένο να σβήνει τα ψηφιακά του ίχνη. Αμέσως μετά την επίθεση, το χρηματιστήριο σταμάτησε απότομα να επιτρέπει στους πελάτες τις αναλήψεις για να αποτρέψει τη μαζική φυγή κεφαλαίων. Πλέον η εταιρεία δηλώνει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επαναφέρει τη λειτουργία των αναλήψεων την Κυριακή, έχοντας διαθέσει εσωτερικά 6,34 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ταμεία ασφαλείας και απόδειξη αποθεματικών

Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την επαναγορά των χαμένων token προήλθαν από πολλαπλές πηγές της εταιρείας. Βασικό ρόλο έπαιξε η χρήση μέρους του Secure Asset Fund for Users (SAFU), το οποίο ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια και αποτελεί ένα αποθεματικό bitcoin που διατηρεί η πλατφόρμα ειδικά για παραβιάσεις ασφαλείας. Συμπληρωματικά αντλήθηκαν κεφάλαια από το Futures Insurance Fund, αλλά και από τα ίδια τα εταιρικά διαθέσιμα.

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