Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του στο Ντουμπάι - Νεκρός ο ύποπτος 

Snapshot Ο ύποπτος Βλαντιμίρ Νταλέκιν, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα Ρόμαν Νόβακ και της συζύγου του, πέθανε μυστηριωδώς σε φυλακή των ΗΑΕ.

Ο Νόβακ και η σύζυγός του απήχθησαν, δολοφονήθηκαν και τα λείψανά τους βρέθηκαν θαμμένα στην έρημο του Ντουμπάι.

Οι κατηγορούμενοι παρίσταναν τους επενδυτές και απαίτησαν τον κωδικό πρόσβασης στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του θύματος.

Ο Νόβακ ήταν υπό έρευνα για κλοπή άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτές κρυπτονομισμάτων πριν εξαφανιστεί.

Τα παιδιά του ζευγαριού ανέλαβαν οι γονείς της Άννας μετά την εξαφάνιση και τον θάνατό τους. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση παίρνει το θρίλερ της δολοφονίας του Ρώσου εκατομμυριούχου των κρυπτονομισμάτων και της συζύγου του, οι οποίοι απήχθησαν και διαμελίστηκαν στο Ντουμπάι, καθώς ένας από τους υπόπτους πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε φυλακή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πρώην Ρώσος στρατιώτης Βλαντιμίρ Νταλέκιν, 45 ετών, βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον περασμένο μήνα, αλλά η είδηση του θανάτου του αποκαλύφθηκε μόλις σήμερα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σωφρονισμού της Ρωσίας.

Ήταν ένας από τους τρεις ανθρώπους που κατηγορούνταν για τη δολοφονία και τον διαμελισμό του Ρόμαν Νόβακ, 38 ετών, και της συζύγου του Άννας, 37 ετών, πρώην τηλεοπτικής ρεπόρτερ, στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Νταλέκιν πέθανε από μια μη προσδιορισμένη «μακροχρόνια» και «χρόνια ασθένεια», αλλά δεν είχε αναφερθεί ότι υπέφερε από προβλήματα υγείας στο παρελθόν.

Ο Νόβακ και η Άννα, που ζούσαν στα Εμιράτα, πέρυσι τον Οκτώβριο επρόκειτο να συναντήσουν φερόμενους επενδυτές στο ορεινό Χάτα του Ντουμπάι.

Το ζευγάρι, που καυχιόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια πολυτελή ζωή με γρήγορα αυτοκίνητα και ιδιωτικά τζετ, απήχθη και στη συνέχεια δολοφονήθηκε βάναυσα σε μια βίλα.

Τα λείψανά τους ανακαλύφθηκαν θαμμένα σε μια έρημο, αφού οι οικογένειές τους στη Ρωσία είχαν δηλώσει την εξαφάνισή τους.

Ο Νταλέκιν και δύο άλλοι Ρώσοι – ο Κωνσταντίνος Σαχτ, 53 ετών, πρώην ανακριτής ανθρωποκτονιών που είχε στραφεί στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και ο Γιούρι Σαρίποφ, 46 ετών, πολεμιστής – κατηγορήθηκαν ότι παρίσταναν τους «επενδυτές» και ότι δολοφόνησαν τον Νόβακ και τη σύζυγό του. Είχαν ταξιδέψει στα ΗΑΕ σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αφού απήγαγαν το ζευγάρι, απαίτησαν τον κωδικό πρόσβασης στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του Νόβακ.

Ο Νόβακ είχε στείλει μηνύματα σε επαφές του τηλεφώνου του λέγοντας ότι είχε «κολλήσει στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν απεγνωσμένα 152.000 λίρες. Είχε καυχηθεί για πλούσιες επαφές, μεταξύ των οποίων και ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του αυτοκρατορικού κοινωνικού δικτύου Telegram, Πάβελ Ντούροφ.

Ο Νόβακ ήταν υπό έρευνα τη στιγμή που εξαφανίστηκε, λόγω της φερόμενης κλοπής ποσού άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτές κρυπτονομισμάτων με το πρόσχημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Μεταξύ των φερόμενων θυμάτων ήταν «επιχειρηματίες από την Κίνα και χώρες της Μέσης Ανατολής», σύμφωνα με ρωσική έκθεση.

Ο Νόβακ είχε εκτίσει προηγουμένως ποινή φυλάκισης για κατάχρηση, σύμφωνα με ρωσικές αναφορές.

Τα παιδιά του ζευγαριού ανέλαβαν οι γονείς της Άννας μετά την εξαφάνισή του.

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