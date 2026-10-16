Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του στο Ντουμπάι - Νεκρός ο ύποπτος 

Για τη δολοφονία τους έχουν συλληφθεί τρεις Ρώσοι 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του στο Ντουμπάι - Νεκρός ο ύποπτος 
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ύποπτος Βλαντιμίρ Νταλέκιν, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα Ρόμαν Νόβακ και της συζύγου του, πέθανε μυστηριωδώς σε φυλακή των ΗΑΕ.
  • Ο Νόβακ και η σύζυγός του απήχθησαν, δολοφονήθηκαν και τα λείψανά τους βρέθηκαν θαμμένα στην έρημο του Ντουμπάι.
  • Οι κατηγορούμενοι παρίσταναν τους επενδυτές και απαίτησαν τον κωδικό πρόσβασης στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του θύματος.
  • Ο Νόβακ ήταν υπό έρευνα για κλοπή άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτές κρυπτονομισμάτων πριν εξαφανιστεί.
  • Τα παιδιά του ζευγαριού ανέλαβαν οι γονείς της Άννας μετά την εξαφάνιση και τον θάνατό τους.
Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση παίρνει το θρίλερ της δολοφονίας του Ρώσου εκατομμυριούχου των κρυπτονομισμάτων και της συζύγου του, οι οποίοι απήχθησαν και διαμελίστηκαν στο Ντουμπάι, καθώς ένας από τους υπόπτους πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε φυλακή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πρώην Ρώσος στρατιώτης Βλαντιμίρ Νταλέκιν, 45 ετών, βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον περασμένο μήνα, αλλά η είδηση του θανάτου του αποκαλύφθηκε μόλις σήμερα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σωφρονισμού της Ρωσίας.

vladimir.png

Ήταν ένας από τους τρεις ανθρώπους που κατηγορούνταν για τη δολοφονία και τον διαμελισμό του Ρόμαν Νόβακ, 38 ετών, και της συζύγου του Άννας, 37 ετών, πρώην τηλεοπτικής ρεπόρτερ, στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Νταλέκιν πέθανε από μια μη προσδιορισμένη «μακροχρόνια» και «χρόνια ασθένεια», αλλά δεν είχε αναφερθεί ότι υπέφερε από προβλήματα υγείας στο παρελθόν.

Ο Νόβακ και η Άννα, που ζούσαν στα Εμιράτα, πέρυσι τον Οκτώβριο επρόκειτο να συναντήσουν φερόμενους επενδυτές στο ορεινό Χάτα του Ντουμπάι.

Το ζευγάρι, που καυχιόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια πολυτελή ζωή με γρήγορα αυτοκίνητα και ιδιωτικά τζετ, απήχθη και στη συνέχεια δολοφονήθηκε βάναυσα σε μια βίλα.

Τα λείψανά τους ανακαλύφθηκαν θαμμένα σε μια έρημο, αφού οι οικογένειές τους στη Ρωσία είχαν δηλώσει την εξαφάνισή τους.

Ο Νταλέκιν και δύο άλλοι Ρώσοι – ο Κωνσταντίνος Σαχτ, 53 ετών, πρώην ανακριτής ανθρωποκτονιών που είχε στραφεί στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και ο Γιούρι Σαρίποφ, 46 ετών, πολεμιστής – κατηγορήθηκαν ότι παρίσταναν τους «επενδυτές» και ότι δολοφόνησαν τον Νόβακ και τη σύζυγό του. Είχαν ταξιδέψει στα ΗΑΕ σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αφού απήγαγαν το ζευγάρι, απαίτησαν τον κωδικό πρόσβασης στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του Νόβακ.

rosoi-novak.jpg

Ο Νόβακ είχε στείλει μηνύματα σε επαφές του τηλεφώνου του λέγοντας ότι είχε «κολλήσει στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν απεγνωσμένα 152.000 λίρες. Είχε καυχηθεί για πλούσιες επαφές, μεταξύ των οποίων και ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του αυτοκρατορικού κοινωνικού δικτύου Telegram, Πάβελ Ντούροφ.

Ο Νόβακ ήταν υπό έρευνα τη στιγμή που εξαφανίστηκε, λόγω της φερόμενης κλοπής ποσού άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτές κρυπτονομισμάτων με το πρόσχημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Μεταξύ των φερόμενων θυμάτων ήταν «επιχειρηματίες από την Κίνα και χώρες της Μέσης Ανατολής», σύμφωνα με ρωσική έκθεση.

Ο Νόβακ είχε εκτίσει προηγουμένως ποινή φυλάκισης για κατάχρηση, σύμφωνα με ρωσικές αναφορές.

Τα παιδιά του ζευγαριού ανέλαβαν οι γονείς της Άννας μετά την εξαφάνισή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:01WHAT THE FACT

Σαν «εισβολή εξωγήινων»: Κόκκινες λάμψεις «έβαψαν» τον ουρανό - Tι είναι τα «red sprites»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έκκληση για «ηρεμία» ενόψει των αυριανών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Σχέδιο άμεσης παρέμβασης για την ακρίβεια στην ενέργεια - Ζητά έκτακτα μέτρα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων ζητά από τον Πούτιν εκεχειρία σε τηλεφωνική συνομιλία, στην πρώτη εμφάνιση μετά την επέμβαση

22:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στο πετρέλαιο: «Έσπασε» τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του, που βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βαλίτσες στο Ντουμπάι - Πέθανε μυστηριωδώς ο ύποπτος στο κελί του

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Όλα όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αντιπαραθέσεις και οι ελληνικές θέσεις - Δύσκολη συνέχεια τον Νοέμβριο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

21:50WHAT THE FACT

Ο «Κρατήρας της Αράχνης»: Συναρπαστική φωτογραφία της NASA στην έρημο της Αυστραλίας

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς σε περίπτερο - Περαστικός επιτέθηκε σε πελάτη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ξανά στο τραπέζι οι Συμφωνίες του Αβραάμ - Σενάρια για προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τη Βαλτική - Βίντεο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό με 120 επιβάτες

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή για τον Τραμπ στην Αλάσκα; Viral βίντεο με την αντίδραση των πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του, που βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βαλίτσες στο Ντουμπάι - Πέθανε μυστηριωδώς ο ύποπτος στο κελί του

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Όλα έγιναν λευκά στη Νέα Ζίχνη από ισχυρή χαλαζόπτωση

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Με 151,83 χλμ/ώρα πάνω σε skateboard: Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό με 120 επιβάτες

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ξανά στο τραπέζι οι Συμφωνίες του Αβραάμ - Σενάρια για προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς σε περίπτερο - Περαστικός επιτέθηκε σε πελάτη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες χρηματισμού ο οφθαλμίατρος - Η δήλωση των δικηγόρων

17:29ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μια τρύπα στα σύννεφα - Πώς εξηγείται το φαινόμενο Fallstreak Hole

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ