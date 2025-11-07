Ρώσος κρυπτο-μεγιστάνας και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν στα Εμιράτα - Η φιλία με τον Mr Telegram
Οχτώ άτομα έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία του ζευγαριού, το οποίο παρέσυραν σε βόλα με πρόσχημα συνάντηση επενδυτών - Τα πτώματά τους βρέθηκαν διαμελισμένα σε αυτό που αρχικά χαρακτηρίστηκε απαγωγή για λύτρα
Άγρια δολοφονημένο βρέθηκε ένα ζευγάρι Ρώσων από την Αγία Πετρούπολη, το οποίο αγνοούνταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις αρχές Οκτωβρίου, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για απαγωγή αρχικά με σκοπό τα λύτρα.
Η ταυτότητα των θυμάτων ωστόσο εγείρει ερωτήματα, καθώς όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για τον Ρώσο έμπορο κρυπτονομισμάτων Ρόμαν Νόβακ και τη σύζυγό του Άννα, οι οποίοι ζούσαν στο Ντουμπάι με τα δύο παιδιά τους, τα οποία έχουν τεθεί στη φροντίδα των οικογενειών.
Ο οδηγός του ζευγαριού τους είδε τελευταία φορά στις 2 Οκτωβρίου, όταν τους άφησε κοντά σε μια λίμνη στην περιοχή Χάτα, κοντά στα σύνορα με το Ομάν, για αυτό που περιγράφηκε ως συνάντηση με πιθανούς επενδυτές. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε άλλο όχημα και δεν ξαναεμφανίστηκε.
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fontanka, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι οκτώ Ρώσοι πολίτες είναι ύποπτοι για εμπλοκή, συμπεριλαμβανομένων τριών φερόμενων ως διοργανωτών και πέντε μισθωμένων μεσαζόντων.
Επτά από τους υπόπτους φέρεται να έχουν συλληφθεί στη Ρωσία και οι ερευνητές συνεργάζονται με τις αρχές των ΗΑΕ για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες του εγκλήματος.
Ανάμεσά τους, ο πρώην Ρώσος αστυνομικός Κονσταντίν Σαχτ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2007, για κατοχή 5 κιλών ηρωίνης. Τώρα έχει προφυλακιστεί. Ένας άλλος ύποπτος, ο Γιούρι Σαρίποφ, συνελήφθη στην Αγία Πετρούπολη. Ομολόγησε εν μέρει την ενοχή του. Ένας τρίτος ύποπτος, ο 45χρονος Βλαντιμίρ Νταλέκιν, ομολόγησε πλήρως την ενοχή του.
Η Fontanka επικαλέστηκε πηγές που ανέφεραν ότι τα θύματα παρασύρθηκαν σε μια ενοικιαζόμενη βίλα με το πρόσχημα μιας επενδυτικής συνάντησης, όπου δέχτηκαν επίθεση και σκοτώθηκαν αφού δεν τους παρείχαν πρόσβαση σε κεφάλαια κρυπτονομισμάτων. Τα διαμελισμένα λείψανά τους φέρονται να βρέθηκαν στις 3 Οκτωβρίου κοντά στην πόλη Φουτζέιρα.
Οι ρωσικές αρχές σε συνεργασία με των εμιράτων φαίνεται να έχουν εντοπίσει τις κινήσεις των υπόπτων μέσω βίντεο παρακολούθησης και τηλεφωνικών σημάτων που εμφανίστηκαν για λίγο στο Ομάν και αργότερα στη Νότια Αφρική, προτού εξαφανιστούν στις 4 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την Fontanka, τέσσερις από τους πέντε μεσάζοντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αυτή την εβδομάδα, αφού οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν για να κανονίσουν αυτό που νόμιζαν ότι ήταν μια επενδυτική συνάντηση.
Ο Ρόμαν Νόβακ, δημιουργός της εφαρμογής Fintopio για γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων, απέκτησε κακή φήμη στην κρυπτογραφική σκηνή της Ρωσίας, αφού παρουσιάστηκε ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και ισχυρίστηκε ότι έχει δεσμούς με τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ.
Ο προγραμματιστής κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 500 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή.
Τον Νοέμβριο του 2020, ο Νόβακ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για εξαπάτηση εταίρων σε επενδυτικά και κρυπτονομισματικά έργα.
Αποφυλακίστηκε το 2023 από τις φυλακές της Αγίας Πετρούπολης, οπότε και μετακόμισε στο εξωτερικό, απ' όπου συνέχισε να προσελκύει επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις.