Μυστήριο στο Κίεβο: Ουκρανός κρυπτο-μεγιστάνας βρέθηκε νεκρός από τραύμα από πυροβολισμό

Νεκρός μέσα στη Lamborghini του, σε περιοχή του Κιέβου, βρέθηκε ο Ουκρανός μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων Κονσταντίν Γκάλιτς, γνωστός ως Kostya Kudo, σε μία περίοδο που η αγορά του ψηφιακού νομίσματος γνώρισε τη μεγαλύτερη κατάρρευση στην ιστορία του με απώλειες περίπου 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για αυτοκτονία ή εάν εμπλέκεται τρίτο μέρος, ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας αναλύει τις επιπτώσεις του θανάτου του και της κατάρρευσης της αγοράς. Στο σημείο βρέθηκε ένα πιστόλι καταχωρημένο στο όνομά του.

Η υπόθεση προκάλεσε ισχυρό αντίκτυπο, τόσο λόγω των περιστάσεων όσο και λόγω του προφίλ του Galich. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun , ο επιχειρηματίας ήταν εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συνίδρυσε την ακαδημία συναλλαγών Cryptology Key και είχε περισσότερους από 66.000 ακόλουθους στο Instagram , όπου μοιραζόταν αναλύσεις αγοράς και τάσεις.

Η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος του ως στρατηγικός αναλυτής τον κατέστησαν κορυφαία προσωπικότητα για τους επενδυτές και τους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων στην Ουκρανία και διεθνώς.

Σύμφωνα με το Financial Express , ο Galish ήταν γνωστός για τον πολυτελή τρόπο ζωής του και κατείχε πολυτελή οχήματα όπως μια Lamborghini Urus του 2020 (όπου βρέθηκε νεκρός), μια Ferrari 296 GTB του 2023 και μια Mercedes-Benz 220 CDI του 2012 .

Εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Γκάλιτς ήταν γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο, συμβάλλοντας σε στρατιωτικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ανέφερε ότι την ημέρα πριν από τον θάνατό του, ο Γκάλιτς είπε στην οικογένειά του ότι ένιωθε κατάθλιψη λόγω οικονομικών προβλημάτων και τους έστειλε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Κατάρρευση της κρυπτο-αγοράς

Ο θάνατος του Galich συνέπεσε με μια περίοδο ακραίας αστάθειας στην αγορά κρυπτονομισμάτων, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, ότι θα επιβάλει δασμούς σε αρκετές χώρες και περιορισμούς στην εξαγωγή κρίσιμου λογισμικού.

Αυτή η απόφαση προκάλεσε πανικό στους επενδυτές και πυροδότησε μια μαζική ρευστοποίηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με εκτιμώμενη απώλεια 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε μόλις 24 ώρες.