O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. την ημέρα

Οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν ένα γιγάντιο διεθνές δίκτυο εγκλήματος με «εγκέφαλο» έναν 37χρονο, «φιλάνθρωπο» και «λάτρη της τέχνης», ο οποίος κινούσε τα νήματα και κέρδιζε δισεκατομμύρια με διαδικτυακές απάτες και καταναγκαστική εργασία 

Ένας νεαρός μεγιστάνας με παιδικό πρόσωπο κατηγορείται από τις αρχές των ΗΠΑ ότι κινεί τα νήματα σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή κυκλώματα εγκλήματος στην Ασία, με τεράστια κέρδη.

Ο Chen Zhi, 37 ετών, Κινέζος που πολιτογραφήθηκε Καμποτζιανός αναρριχήθηκε στα υψηλότερα κλιμάκια της χώρας, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και επικεφαλής ενός ομίλου, στήνοντας μια αυτοκρατορία εγκλήματος, πάνω στην καταναγκαστική εργασία και τις διαδικτυακές απάτες με κρυπτονομίσματα, που κάποια στιγμή του απέφεραν έως και 30 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα.

Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγόρησαν - ερήμην - για συνωμοσία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και συνωμοσία απάτης, μαζί με αρκετούς συνεργάτες, και η εταιρία του κηρύχθηκε διεθνής εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με το CNN που σκιαγραφεί το προφίλ του και τη σκοτεινή διαδρομή του.

Τα χρήματα φέρεται να πήγαν για την αγορά έργων τέχνης του Πικάσο, ιδιωτικών τζετ και ακινήτων σε πολυτελείς γειτονιές του Λονδίνου, καθώς και για δωροδοκίες σε δημόσιους αξιωματούχους, σύμφωνα με εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από τον Τσεν μετά από πολυετή έρευνα.

Ο Όμιλος Prince του Chen απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους και αυτοχαρακτηρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων στην Καμπότζη, με επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, τραπεζικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία, μεγάλες κατασκευαστικές εξελίξεις, παντοπωλεία, ακόμη και ρολόγια πολυτελείας.

Η Prince Group, ισχυρίζονται οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές, ήταν η ομπρέλα για περισσότερες από 100 εταιρείες-κελύφη και οντότητες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διοχέτευση ξεπλυμένων μετρητών σε 12 χώρες και εδάφη από τη Σιγκαπούρη έως τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Ποιος είναι ο Τσεν Τζι;

Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον νεαρό μεγιστάνα, γνωστό και ως Βίνσεντ, μέχρι που έφτασε στην Καμπότζη και άρχισε να καταβροχθίζει τεράστια ποσά μετρητών.

Γεννήθηκε στη νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν της Κίνας στις 16 Δεκεμβρίου 1987, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το CNN, τα πρώτα του επιχειρηματικά εγχειρήματα ήταν ένα internet cafe και κέντρα τυχερών παιχνιδιών στην πρωτεύουσα της επαρχίας Fuzhou.

Το 2011, βούτηξε στα «αχαρτογράφητα νερά των επενδύσεων σε ακίνητα στην Καμπότζη», σύμφωνα με ένα προφίλ στον ιστότοπο της DW Capital Holdings, ενός διαχειριστή κεφαλαίων με έδρα τη Σιγκαπούρη που αναφέρει τον Chen ως ιδρυτή και πρόεδρό του και η οποία είναι μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Tη δεκαετία του 2010, άρχισε να χτίζει καζίνο στην πόλη Sihanoukville της δυτικής Καμπότζης μετατρέποντάς την σε Μέκκα του τζόγου, το πρώτο βήμα για το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος, η πορνεία, η διακίνηση ναρκωτικών και η διαδικτυακή απάτη.

Ο Τσεν, που για να πολιτογραφηθεί πολίτης της Καμπότζης, φέρεται να κατέβαλε ως δωρεά 250.000 δολάρια, και η πορεία του ήταν εντυπωσιακή. Σύμφωνα με αναλυτές απέκτησε γρήγορα τίτλους και επιρροή στην ελίτ της Καμπότζης, φτάνοντας στον βαθμό του υπουργού και του πρωθυπουργικού συμβούλου, ενώ έλαβε και τιμητικό τίτλο «neak oknha», που απονέμεται σε εξέχοντες επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των ΗΠΑ, ο Τσεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2023 χρησιμοποιώντας διπλωματικό διαβατήριο – ένα έγγραφο που ισχυρίζεται ότι απέκτησε ο Τσεν αφού αγόρασε πολυτελή ρολόγια για ανώτερο αξιωματούχο της ξένης κυβέρνησης.

Ομοσπονδιακή έρευνα αποκαλύπτει ευρύ εγκληματικό δίχτυ

Στον ιστότοπο του Chen's Prince Group τα πάντα φαντάζουν ειδυλλιακά για τη δημόσια εικόνα της εταιρίας, αλλά στην ουσία πρόκειται για μία εγκληματική αυτοκρατορία που επεκτάθηκε σε τουλάχιστον 10 στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην Καμπότζη, όπου οι εργαζόμενοι εξαναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν απάτες «σε μεγάλους όγκους» υπό την απειλή βίας. Το κατηγορητήριο περιέγραφε τεράστιους κοιτώνες που περιβάλλονταν από ψηλούς τοίχους και συρματοπλέγματα, όπου τα περιστατικά βίας και εξαναγκασμού ήταν «συχνά».

Εκτός από την υπηκοότητα της Καμπότζης, ο Chen αναφέρεται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι έχει διαβατήρια από την Κύπρο και το μικρό νησί του Ειρηνικού Βανουάτου.

Αρκετές από τις διευθύνσεις που αναφέρονται στον Chen βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ.

Οι αρχές ισχυρίζονται επίσης ότι ο Τσεν και οι συνεργάτες του δωροδόκησαν δημόσιους αξιωματούχους στην Κίνα για να προλάβουν τις έρευνες, αλλά και τις επιδρομές στο συγκρότημα καταναγκαστικής εργασίας. Ο Τσεν κρατούσε λογιστικά βιβλία δωροδοκιών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και το 2019 αγοράστηκε ένα γιοτ 3 εκατομμυρίων δολαρίων για έναν ανώτερο αξιωματούχο μιας ανώνυμης ξένης κυβέρνησης.

Περίπου το 2020, ο Chen φέρεται να είχε συγκεντρώσει ένα εκπληκτικό ποσό εσόδων από ξέπλυμα που περιελάμβανε περίπου 127,271 bitcoin αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων των οποίων τα ιδιωτικά κλειδιά κατείχε προσωπικά.

Παρά τις κατηγορίες ο Chen εξακολουθεί να είναι ελεύθερος και δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν καμία νομική απειλή στην Καμπότζη, η οποία δεν έχει συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CNN

