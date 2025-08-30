«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

Η μητέρα του και οι αδερφές του βρίσκονται σε ρήξη με τη χήρα για τον έλεγχο της αυτοκινητοβιομηχανίας που είχε ιδρύσει ο πατέρας του

Σε μάχη μέχρις εσχάτων όλα δείχνουν πώς θα εξελιχθεί η κόντρα της συζύγου του επιχειρηματία και φίλου του πρίγκιπα Ουίλιαμ, που πέθανε από καρδιακή προσβολή αφού «κατάπιε μέλισσα» με τα πεθερικά της για την περιουσία του, αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Sunjay Kapur, 53 ετών, κατέρρευσε μπροστά στους τρομοκρατημένους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Guards Polo Club στο Windsor στις 12 Ιουνίου.

Ο Kapur πιστεύεται ότι τσιμπήθηκε στο στόμα από μια μέλισσα, η οποία προκάλεσε αλλεργική αντίδραση και στη συνέχεια θανατηφόρο καρδιακή προσβολή.

Ο επιχειρηματίας ήταν ο κληρονόμος ενός γίγαντα ανταλλακτικών αυτοκινήτων που ιδρύθηκε από τον πατέρα του και αξίζει 2,7 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο θάνατός του έχει βυθίσει έκτοτε την αυτοκρατορία της αυτοκινητοβιομηχανίας - η οποία είναι μία από τις πιο αξιοσέβαστες της Ινδίας - σε μια πικρή μάχη διαδοχής.

Τώρα η τρίτη σύζυγός του Priya Sachdev βρίσκεται σε διαμάχη με τη μητέρα του Rani Kapur, η οποία υποστηρίζεται από τις κόρες Mandhira Kapur Smith και Superna Kapur Motwane.

Η 80χρονη μητέρα, η οποία ήταν πρώην πρόεδρος της εταιρείας, ισχυρίστηκε ότι εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον έλεγχο της εταιρείας του γιου της λίγες ημέρες μετά το θάνατό του.

Σε επιστολή που έγραψε στο διοικητικό συμβούλιο στις 24 Ιουλίου, αμφισβήτησε επίσης τις συνθήκες θανάτου του γιου της.

Κατηγόρησε επίσης εκείνους μέσα στην εταιρεία ότι εκμεταλλεύονται τη θλίψη της οικογένειας για «τον έλεγχο» της Sona Comstar.

Η Sandchev διορίστηκε μη εκτελεστική διευθύντρια στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στις 25 Ιουλίου - την επομένη της επιστολής της Kapur που φέρεται να παραδόθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

Η συνάντηση είχε επίσης προχωρήσει παρά τις αντιρρήσεις και το αίτημα της 80χρονης να καθυστερήσει.

Στην επιστολή της, η οποία εστάλη επίσης στη ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Ινδίας, η Kapur ισχυρίστηκε ότι ο εκλιπών σύζυγός της, ο οποίος πέθανε το 2015, την έκανε τον μοναδικό δικαιούχο της περιουσίας του καθώς και πλειοψηφικό μέτοχο του ομίλου Sona.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η κα Kapur δεν ήταν μέτοχος για έξι χρόνια και είπε ότι δεν ήταν πλειοψηφικός μέτοχος του ομίλου.

Αυτή και οι δύο κόρες της ισχυρίζονται τώρα ότι έχουν «αποκλειστεί» από την οικογενειακή επιχείρηση αφού έπαιξαν βασικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

Η χήρα δεν έχει ακόμη μιλήσει δημόσια σχετικά με τους ισχυρισμούς της οικογένειας του εκλιπόντος συζύγου της.

Ωστόσο το γραφείο της μοιράστηκε την έκθεση του ιατροδικαστή, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της είχε πεθάνει από φυσικά αίτια μετά τους προηγούμενους ισχυρισμούς της μητέρας του.

Η έκθεση ανέφερε ότι πέθανε από κοιλιακή υπερτροφία και ισχαιμική καρδιακή νόσο και η έρευνα έκλεισε.

Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μπάκιγχαμ παντρεύτηκε την Priya Sachdev Kapur, πρώην μοντέλο και επιχειρηματία με την οποία απέκτησε έναν γιο το 2018.

