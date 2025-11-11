Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στο Ντουμπάι

Η άγρια δολοφονία ενός ζευγαριού Ρώσων στην έρημο του Ντουμπάι, αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες και σταδιακά έρχονται στο φως περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, που δείχνουν ότι στο «βασίλειο των κρυπτονομισμάτων» κάτι σάπιο φαίνεται να υπάρχει.

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων Ρομάν Νόβακ, γνωστός για τον πολυτελή τρόπο ζωής και τον πλούτο του στη Ρωσία, και η σύζυγός του Άννα Νόβακ βρέθηκαν διαμελισμένοι σε μία βίλα σε ερημική περιοχή του Ντουμπάι.

Αποδείχθηκε ότι τρία άτομα που πλησίασαν το ζευγάρι ως «επενδυτές» τους απήγαγαν για λύτρα και τους σκότωσαν όταν δεν τους έδωσαν τον κωδικό πρόσβασης στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.

Οι δολοφόνοι τους προσέγγισαν ως «επενδυτές»

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πήγε τον Οκτώβριο στην περιοχή Χάτα σε ένα ραντεβού με τρία άτομα που παρουσιάστηκαν ως «επενδυτές», αλλά αποδείχθηκαν απαγωγείς και δολοφόνοι.

Η οικογένεια Νόβακ άρχισε να λαμβάνει μηνύματα που ζητούσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την απελευθέρωση του ζευγαριού. Από την άλλη, μαθεύτηκε ότι ζητήθηκε και ο κωδικός πρόσβασης του πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων του Νόβακ. Οι 3 «επενδυτές», όταν δεν καταβλήθηκαν τα λύτρα σκότωσαν τον άνδρα και τη γυναίκα, τους διαμέλισαν και τους έθαψαν στην έρημο.

Οι ρωσικές αρχές σε συνεργασία με εκείνες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, συλλαμβάνοντας τρεις υπόπτους, ανάμεσα τους έναν πρώην αστυνομικό και έναν Ρώσο στρατιώτη. Οι αρχές πιστεύουν ότι ακόμη πέντε ύποπτοι συνδέονται με το φρικτό περιστατικό.

Επιστροφή στη Ρωσία μετά τη δολοφονία

Διαπιστώθηκε ότι οι ύποπτοι νοίκιασαν αυτοκίνητα και σπίτια, σχεδιάζοντας την απαγωγή του ζευγαριού και στη συνέχεια κατέστρεψαν τα εγκληματικά εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα σε διάφορα σημεία των Εμιράτων για να επιστρέψουν στη Ρωσία.

Το ζευγάρι Νόβακ, γνωστό για τον πολυτελή τρόπο ζωής του, τράβηξε την προσοχή στα social media με τα ιδιωτικά τζετ, τα σπορ αυτοκίνητα και τις επιδεικτικές ζωές του. Λέγεται ότι το δίδυμο συνδεόταν με ορισμένα γνωστά ονόματα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής του Telegram, Pavel Durov.

Από την άλλη, ο Ρώσος επιχειρηματίας βρισκόταν υπό έρευνα για φερόμενη «κλοπή 38 εκατομμυρίων λιρών με το πρόσχημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης» τη στιγμή της εξαφάνισής του.

Ποιος ήταν ο Ρομάν Νόβακ

Ο Ρομάν Νόβακ, γεννημένος το 1987, από τις αρχές της δεκαετίας του 2020, έχει κερδίσει την αναγνώριση για τις επενδύσεις του σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, blockchain και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi). Είναι περισσότερο γνωστός ως συνιδρυτής του Finotopio, ή της πλατφόρμας ψηφιακών επενδύσεων που αναφέρεται ως «Fintopio» σε ορισμένες πηγές.

Αναφέρεται ότι κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του μέσω της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, των συναλλαγών συμβολαίων και των επενδύσεων σε πρώιμα έργα blockchain. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο Νόβαλ εκτιμάται ότι αξίζει μεταξύ 400 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πλατφόρμα Finotopio εξαφανίστηκε μετά την είσπραξη υψηλών ποσών από επενδυτές και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της οικονομικής απάτης.

