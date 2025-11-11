Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στο Ντουμπάι

Η απαγωγή για λύτρα κατέληξε σε σφαγή  - Ρώσος πρώην αστυνομικός και ένας στρατιώτης, ανάμεσα στους συλληφθέντες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στο Ντουμπάι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η άγρια δολοφονία ενός ζευγαριού Ρώσων στην έρημο του Ντουμπάι, αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες και σταδιακά έρχονται στο φως περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, που δείχνουν ότι στο «βασίλειο των κρυπτονομισμάτων» κάτι σάπιο φαίνεται να υπάρχει.

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων Ρομάν Νόβακ, γνωστός για τον πολυτελή τρόπο ζωής και τον πλούτο του στη Ρωσία, και η σύζυγός του Άννα Νόβακ βρέθηκαν διαμελισμένοι σε μία βίλα σε ερημική περιοχή του Ντουμπάι.

Αποδείχθηκε ότι τρία άτομα που πλησίασαν το ζευγάρι ως «επενδυτές» τους απήγαγαν για λύτρα και τους σκότωσαν όταν δεν τους έδωσαν τον κωδικό πρόσβασης στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.

Οι δολοφόνοι τους προσέγγισαν ως «επενδυτές»

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πήγε τον Οκτώβριο στην περιοχή Χάτα σε ένα ραντεβού με τρία άτομα που παρουσιάστηκαν ως «επενδυτές», αλλά αποδείχθηκαν απαγωγείς και δολοφόνοι.

Η οικογένεια Νόβακ άρχισε να λαμβάνει μηνύματα που ζητούσαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την απελευθέρωση του ζευγαριού. Από την άλλη, μαθεύτηκε ότι ζητήθηκε και ο κωδικός πρόσβασης του πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων του Νόβακ. Οι 3 «επενδυτές», όταν δεν καταβλήθηκαν τα λύτρα σκότωσαν τον άνδρα και τη γυναίκα, τους διαμέλισαν και τους έθαψαν στην έρημο.

Οι ρωσικές αρχές σε συνεργασία με εκείνες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, συλλαμβάνοντας τρεις υπόπτους, ανάμεσα τους έναν πρώην αστυνομικό και έναν Ρώσο στρατιώτη. Οι αρχές πιστεύουν ότι ακόμη πέντε ύποπτοι συνδέονται με το φρικτό περιστατικό.

rosoi-novak.jpg

Επιστροφή στη Ρωσία μετά τη δολοφονία

Διαπιστώθηκε ότι οι ύποπτοι νοίκιασαν αυτοκίνητα και σπίτια, σχεδιάζοντας την απαγωγή του ζευγαριού και στη συνέχεια κατέστρεψαν τα εγκληματικά εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα σε διάφορα σημεία των Εμιράτων για να επιστρέψουν στη Ρωσία.

Το ζευγάρι Νόβακ, γνωστό για τον πολυτελή τρόπο ζωής του, τράβηξε την προσοχή στα social media με τα ιδιωτικά τζετ, τα σπορ αυτοκίνητα και τις επιδεικτικές ζωές του. Λέγεται ότι το δίδυμο συνδεόταν με ορισμένα γνωστά ονόματα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής του Telegram, Pavel Durov.

Από την άλλη, ο Ρώσος επιχειρηματίας βρισκόταν υπό έρευνα για φερόμενη «κλοπή 38 εκατομμυρίων λιρών με το πρόσχημα της επιχειρηματικής ανάπτυξης» τη στιγμή της εξαφάνισής του.

Ποιος ήταν ο Ρομάν Νόβακ

Ο Ρομάν Νόβακ, γεννημένος το 1987, από τις αρχές της δεκαετίας του 2020, έχει κερδίσει την αναγνώριση για τις επενδύσεις του σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, blockchain και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi). Είναι περισσότερο γνωστός ως συνιδρυτής του Finotopio, ή της πλατφόρμας ψηφιακών επενδύσεων που αναφέρεται ως «Fintopio» σε ορισμένες πηγές.

Αναφέρεται ότι κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του μέσω της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, των συναλλαγών συμβολαίων και των επενδύσεων σε πρώιμα έργα blockchain. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο Νόβαλ εκτιμάται ότι αξίζει μεταξύ 400 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πλατφόρμα Finotopio εξαφανίστηκε μετά την είσπραξη υψηλών ποσών από επενδυτές και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της οικονομικής απάτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή

15:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Οι αξιώσεις αποζημίωσης είναι αβάσιμες»

15:13WHAT THE FACT

Γνωρίστε το IRON - Το κινέζικο ρομπότ που είναι ήδη σαν άνθρωπος

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις: Χωρίς Νιλικίνα οι «ερυθρόλευκοι» - Απών ο Γκος για τους Λιθουανούς

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

14:41WHAT THE FACT

Πρωτοφανής ραδιοφωτογραφία του Γαλαξία μας - Χρειάστηκαν 40.000 ώρες επεξεργασίας 

14:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντός Ύλης - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τεχνολογία, καινοτομία & νέες δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

14:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρίσιμα παιχνίδια στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας - Πρώτη Κοτσόλη στο Κορωπί

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τιμ Ντέιβι: «Είμαι περήφανος για το BBC, να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας» - Οι 3 λόγοι της παραίτησής του

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

13:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη Γεωργία

15:10LIFESTYLE

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

«Στριμωγμένη» η Τουρκία στα ενεργειακά: Ρούμπιο και Βανς προειδοποίησαν τον Φιντάν για την ρωσική εξάρτηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Πρέσκοτ: Ποιος είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χάος στο BBC με το υπόμνημά του

14:29LIFESTYLE

Ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι: Παπαράτσι τους «συνέλαβαν» να φιλιούνται σε δρόμο της Νέας Υόρκης - Με μπλουζάκι από το Άγιον Όρος ο σκηνοθέτης

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε κάμερα σε τουαλέτα και βιντεοσκοπούσε πελάτισσα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες - «Κλέφτες και λαμόγια» φωνάζουν διαμαρτυρόμενοι

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

15:24LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη, θέλω να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ