Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin - Ζούσε 6 χρόνια σαν μεγιστάνας

Επί 6 χρόνια η Κινέζα Zhimin Qian ζούσε σαν εκατομμυριούχος, έχοντας κλέψει τις συντάξεις χιλιάδων συμπατριωτών της, σε μία από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων στην ιστορία.

Η Ζιμίν Τσιαν, γνωστή ως η «θεά του πλούτου», αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 14 ετών μετά τη σύλληψή της για τη λειτουργία ενός σχεδίου που εξαπάτησε περίπου 128.000 ανθρώπους στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Δικαστήριο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια των έξι ετών που διέφευγε των αρχών, η Τσιαν έζησε μια ζωή πολυτελείας, ταξιδεύοντας σε όλη την Ευρώπη και διαμένοντας σε πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ ξόδευε σημαντικά ποσά σε κοσμήματα και ακίνητα.

Οι βρετανικές αρχές κατέσχεσαν 61.000 Bitcoin , αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, η 47χεονη δήλωσε ένοχη τον Σεπτέμβριο για απόκτηση και κατοχή περιουσίας που αποκτήθηκε με εγκληματικά μέσα και θα καταδικαστεί την Τρίτη.

Ο συνεργός της, ο Μαλαισιανός υπήκοος Seng Hok Ling , εμφανίστηκε επίσης στο δικαστήριο και παραδέχτηκε την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος, αν και η επιβολή της ποινής του ενδέχεται να αναβληθεί λόγω αμφιβολιών σχετικά με την παραδοχή της ενοχής του.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο άκουσε ότι, αφού ερευνήθηκε στην Κίνα, η Τσιαν (που επίσης αναγνωρίστηκε ως Yadi Zhang ) έφυγε από τη χώρα της το 2017 χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τη βοήθεια του συνεργάτη της Jian Wen, νοίκιασε μια πολυτελή κατοικία στο Λονδίνο για περίπου 17.000 λίρες το μήνα και ισχυρίστηκε ότι κατείχε μια επιτυχημένη επιχείρηση κοσμημάτων.

Η Τσιαν ανακαλύφθηκε από τις αρχές το 2018 όταν επιχείρησε να αγοράσει ένα ακίνητο στην πόλη και προέκυψαν υποψίες σχετικά με την προέλευση των Bitcoin της. Κατά τη διάρκεια μιας έφοδος στο σπίτι της, οι αστυνομικοί βρήκαν υπολογιστές με πρόσβαση σε μια τεράστια περιουσία σε κρυπτονομίσματα.

Η Τσιαν ταξίδεψε στην Ευρώπη και απέκτησε, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, δύο ρολόγια αξίας περίπου 160.000 δολάρια ΗΠΑ.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης φιλόδοξα σχέδια που περιελάμβαναν το να γίνει μονάρχης της «Liberland », ενός αυτοανακηρυγμένου μικροέθνους μεταξύ Κροατίας και Σερβίας, να ιδρύσει διεθνή τράπεζας, την αγορά ενός σουηδικού κάστρου, ακόμη και για να κερδίσει την εύνοια ενός Βρετανού δούκα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην αγγλική πόλη Γιορκ τον Απρίλιο του 2024, μετά από αστυνομική παρακολούθηση του Ling. Ο Wen είχε προηγουμένως καταδικαστεί σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης.

Ο William Glover , δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα, δήλωσε στο AFP ότι αυτή η υπόθεση είναι πιθανώς η μεγαλύτερη που έχει διαπραχθεί ποτέ από ένα άτομο και όχι από μια εταιρεία. Μερικοί από τους πελάτες του υπέστησαν καταστροφικές απώλειες που επηρέασαν τις οικογένειές τους και την προσωπική τους σταθερότητα.

Ο νομικός εκπρόσωπος Jackson Ng δήλωσε ότι ο Qian διοργάνωσε δημόσιες εκδηλώσεις, προσποιούμενος την επίσημη υποστήριξη, και στρατολόγησε επενδυτές που δεν ήταν οικονομικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, οδηγών ταξί και νοικοκυρών. Οι πληρωμές προς τους επενδυτές σταμάτησαν το 2017.

Με το Bitcoin να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 100.000 δολάρια , ο αντίκτυπος της απάτης έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Περίπου 1.300 φερόμενα θύματα έχουν εμφανιστεί στην αστική διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου , όπου συζητούνται οι λεπτομέρειες ενός πιθανού συστήματος αποζημίωσης που επιδιώκουν οι βρετανικές αρχές.

Περισσότεροι από 100.000 Κινέζοι επένδυσαν τα χρήματά τους στην εταιρεία της. Καθώς η γυναίκα περιμένει την καταδίκη της, επενδυτές δήλωσαν στο BBC World Service ότι ελπίζουν να λάβουν τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων τους πίσω από τις βρετανικές αρχές.

