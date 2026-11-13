Τεράστιες μάζες φυκιών «πνίγουν» τις παραλίες της Καραϊβικής – Στη μάχη το Πολεμικό Ναυτικό - Βίντεο

Snapshot Οι παραλίες της Καραϊβικής στο Μεξικό καλύπτονται από τεράστιες μάζες καφέ φυκιών σαργάσσου, απειλώντας τον τουρισμό και το παράκτιο οικοσύστημα.

Το Μεξικό έχει επιστρατεύσει το Πολεμικό Ναυτικό, ειδικά σκάφη και εργαζομένους για τη συλλογή φυκιών και την προστασία των ακτών.

Το φαινόμενο οφείλεται σε μαζική εξάπλωση του σαργάσσου, που σχηματίζει επιπλέουσες συστάδες μεγέθους γηπέδων ποδοσφαίρου και αποσυντίθεται προκαλώντας δυσάρεστες οσμές και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Η κλιματική αλλαγή και οι μεταβολές στα θαλάσσια ρεύματα θεωρούνται παράγοντες που ευνοούν την αύξηση του σαργάσσου στην περιοχή και σε άλλες ακτές της Καραϊβικής και της Αμερικής.

Εξετάζονται τρόποι αξιοποίησης των φυκιών για παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων, αν και η διαχείρισή τους απαιτεί ειδικές υποδομές και ελέγχους. Snapshot powered by AI

Μια πρωτοφανής μάχη με τεράστιες ποσότητες φυκιών δίνει το Μεξικό, καθώς οι άλλοτε ειδυλλιακές παραλίες της Καραϊβικής καλύπτονται από πυκνές καφέ μάζες, μετατρέποντας τα γαλαζοπράσινα νερά και τις λευκές αμμουδιές σε ένα απέραντο στρώμα από φύκια.

Το φαινόμενο, που οφείλεται στη μαζική εξάπλωση του σαργάσσου (Sargassum), έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, πλήττοντας δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Κανκούν, η Πλάγια ντελ Κάρμεν και το Τουλούμ.

Κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου έξαρσης, χιλιάδες τόνοι φυκιών ξεβράζονταν καθημερινά στις ακτές, αναγκάζοντας τις μεξικανικές αρχές να κινητοποιήσουν το Πολεμικό Ναυτικό, ειδικά εξοπλισμένα σκάφη και εκατοντάδες εργαζομένους για τον περιορισμό του φαινομένου.

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Πλωτές μάζες στο μέγεθος γηπέδων ποδοσφαίρου

Η έκταση του προβλήματος είναι εντυπωσιακή. Τα φύκια συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της θάλασσας, σχηματίζοντας τεράστιες επιπλέουσες συστάδες, οι οποίες παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα προς τις ακτές.

Ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, Άλβαρο Βιγιανουέβα, περιέγραψε χαρακτηριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι μάζες αυτές ενώνονται και επεκτείνονται.

«Όλα ενώνονται μεταξύ τους και συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Τις αποκαλούμε συσσωματώσεις όταν σχηματίζεται μια μάζα στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου», εξήγησε.

Για την αντιμετώπισή τους, το Μεξικό έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένα πλοία που συλλέγουν το σαργάσσο προτού φτάσει στην ακτή, καθώς και συστήματα προστατευτικών φραγμάτων που επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία του.

Μία από τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται με το σκάφος Natans, το οποίο χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για τη συλλογή απορριμμάτων και μετασκευάστηκε ώστε να απομακρύνει μεγάλες ποσότητες φυκιών από τη θάλασσα.

Σε ορισμένες επιχειρήσεις έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 400 τόνοι μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που αποτυπώνει τόσο την ένταση του φαινομένου όσο και το μέγεθος της κινητοποίησης.

Το περιβαλλοντικό φαινόμενο που απειλεί τον τουρισμόΤο σαργάσσο είναι ένα είδος καφέ φυκιού που επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Στο φυσικό του περιβάλλον προσφέρει καταφύγιο και τροφή σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς.

Ωστόσο, όταν συγκεντρώνεται σε υπερβολικές ποσότητες κοντά στις ακτές, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Καθώς τα φύκια ξεβράζονται στις παραλίες και αρχίζουν να αποσυντίθενται, αναδύουν δυσάρεστες οσμές, ενώ η συσσώρευσή τους μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του νερού και τη θαλάσσια ζωή.

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές στον τουριστικό τομέα του Μεξικού, όπου η οικονομία πολλών παράκτιων περιοχών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους επισκέπτες.

Ξενοδοχεία και επιχειρήσεις αναγκάζονται να δαπανούν σημαντικά ποσά για τον καθαρισμό των ακτών, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι τεράστιες συγκεντρώσεις φυκιών έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς στην πρόσβαση σε παραλίες.

Πώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή

Η εξάπλωση του σαργάσσου δεν περιορίζεται πλέον στις μεξικανικές ακτές. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλες ποσότητες έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές της Καραϊβικής και κατά μήκος της αμερικανικής ακτογραμμής, φτάνοντας το καλοκαίρι του 2026 ακόμη και στη Βόρεια Καρολίνα.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, οι μεταβολές στα θαλάσσια ρεύματα και η αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο νερό συγκαταλέγονται στους παράγοντες που εξετάζουν οι επιστήμονες για να εξηγήσουν την εντυπωσιακή εξάπλωση.

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται ένας από τους παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν το φαινόμενο, αν και η εξέλιξή του επηρεάζεται από έναν συνδυασμό περιβαλλοντικών συνθηκών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Από περιβαλλοντική απειλή σε αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης, οι αρχές και οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των τεράστιων ποσοτήτων φυκιών που συλλέγονται.

Σε διάφορες χώρες της Καραϊβικής εξετάζεται η χρήση του σαργάσσου για την παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων προϊόντων, με στόχο να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισής του.

Το εγχείρημα παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς η συλλογή, η επεξεργασία και η ασφαλής αξιοποίηση των φυκιών απαιτούν κατάλληλες υποδομές και ελέγχους.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2026, η φετινή περίοδος έξαρσης του σαργάσσου στο μεξικανικό τμήμα της Καραϊβικής ολοκληρώθηκε με περισσότερους από 156.000 τόνους φυκιών να έχουν συλλεχθεί στη θάλασσα και στις παραλίες, σχεδόν διπλάσια ποσότητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

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