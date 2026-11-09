Σπάνιο φαινόμενο στην Ιταλία: Δύο τεράστιοι υδροστρόβιλοι «αγκάλιασαν» το Κάπρι - Βίντεο

Snapshot Στο Κάπρι της Ιταλίας εμφανίστηκαν ταυτόχρονα δύο μεγάλοι υδροστρόβιλοι μπροστά από τους βραχώδεις σχηματισμούς Φαραλιόνι.

Οι δύο υδροστρόβιλοι πλησίασαν τόσο κοντά που σχημάτισαν μια φυσική αψίδα πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα.

Το φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας με προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή.

Οι υδροστρόβιλοι παρέμειναν στη θάλασσα χωρίς να φτάσουν στη στεριά και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται πάνω από θερμά νερά, ευνοώντας την ανάπτυξη στροβιλισμένων στηλών αέρα που εκτείνονται από τα σύννεφα προς τη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Κάπρι, στην Ιταλία, όταν δύο τεράστιοι υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν ταυτόχρονα πάνω από τη θάλασσα, σχηματίζοντας ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.

Το φαινόμενο καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11), μπροστά από τους διάσημους βραχώδεις σχηματισμούς Φαραλιόνι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του ιταλικού νησιού.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο εντυπωσιακές περιστρεφόμενες στήλες εκτείνονται από τα πυκνά σύννεφα μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας την εικόνα δύο γιγαντιαίων χωνιών που μοιάζουν να αγκαλιάζουν τους επιβλητικούς βράχους.

Οι δύο υδροστρόβιλοι πλησίασαν μάλιστα τόσο πολύ μεταξύ τους, ώστε από ορισμένες γωνίες σχημάτιζαν ένα είδος φυσικής αψίδας πάνω από τα νερά της Μεσογείου.

Ένα σπάνιο φαινόμενο μπροστά στους διάσημους βράχους του Κάπρι

Παρότι οι υδροστρόβιλοι δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο για τους κατοίκους της περιοχής, η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο τόσο κοντινών σχηματισμών είναι πολύ πιο σπάνια.

Οι εικόνες προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς οι δύο περιστρεφόμενες στήλες εμφανίστηκαν ακριβώς μπροστά από τους Φαραλιόνι, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στους επιβλητικούς βράχους, τα σκοτεινά σύννεφα και τη δύναμη των ανέμων.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε μια περίοδο έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας στην Καμπανία, όπου βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και κίνδυνο κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι υδροστρόβιλοι παρέμειναν στη θάλασσα, χωρίς να φτάσουν στη στεριά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Πώς δημιουργούνται οι υδροστρόβιλοι

Οι υδροστρόβιλοι είναι περιστρεφόμενες στήλες αέρα που σχηματίζονται πάνω από υδάτινες επιφάνειες και συνδέονται με συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Το φαινόμενο ευνοείται όταν ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται πάνω από σχετικά θερμά νερά, δημιουργώντας μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας και συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη νεφών και ανοδικών ρευμάτων.

Όταν συνυπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες περιστροφής του αέρα, μπορεί να αναπτυχθεί μια στροβιλιζόμενη στήλη που εκτείνεται από τα σύννεφα προς την επιφάνεια της θάλασσας.

Το χαρακτηριστικό χωνί που γίνεται ορατό δεν αποτελείται αποκλειστικά από θαλασσινό νερό, αλλά κυρίως από συμπυκνωμένα σταγονίδια, ενώ κοντά στην επιφάνεια μπορεί να παρασύρεται και θαλάσσιο νερό.

Στη Μεσόγειο, τέτοιου είδους φαινόμενα παρατηρούνται συχνότερα στα τέλη του καλοκαιριού και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, όταν η θάλασσα παραμένει σχετικά ζεστή, ενώ οι αέριες μάζες αρχίζουν να ψυχραίνονται.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο υδροστρόβιλων στην ίδια περιοχή είναι λιγότερο συνηθισμένη, γεγονός που έκανε τις εικόνες από το Κάπρι ακόμη πιο εντυπωσιακές.

Παρότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν προκάλεσε ζημιές, οι υδροστρόβιλοι μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για μικρά σκάφη και όσους βρίσκονται στη θάλασσα.

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