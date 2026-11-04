Ρόδος: Καπετάνιος απελευθέρωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές - Βίντεο

Snapshot Ο καπετάνιος Άρης Μαρτάκης παρατήρησε δύο δελφίνια να παραμένουν αδρανή και διαπίστωσε ότι το ένα ήταν παγιδευμένο σε αλιευτικά εργαλεία.

Με ψυχραιμία και προσοχή, ο Μαρτάκης κατάφερε να κόψει τις πετονιές και να απελευθερώσει το δελφίνι.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το δελφίνι επέστρεψε ελεύθερο στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αλιμιάς, κοντά στη Ρόδο, όταν ένας καπετάνιος από τη Βέροια έσπευσε να βοηθήσει ένα μικρό δελφίνι που είχε παγιδευτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία.

Ο καπετάνιος Άρης Μαρτάκης, βρισκόταν εν πλω με το σκάφος του, μαζί με την παρέα του, όταν παρατήρησε δύο μικρά δελφίνια να παραμένουν επίμονα στο ίδιο σημείο.

Ο καπετάνιος αποφάσισε να προσεγγίσει προσεκτικά το σημείο, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Τότε είδε ότι το ένα από τα δύο θαλάσσια θηλαστικά είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να κινηθεί και να αδυνατεί να απελευθερωθεί μόνο του.

Παρά τον κίνδυνο να τρομάξει ή να αντιδράσει απρόβλεπτα το παγιδευμένο δελφίνι, ο Άρης Μαρτάκης αποφάσισε να παρέμβει. Πλησίασε το ζώο και κατάφερε να κόψει τις πετονιές που το κρατούσαν εγκλωβισμένο. Η προσπάθειά του στέφθηκε με επιτυχία, καθώς το μικρό δελφίνι απαλλάχθηκε από τα αλιευτικά εργαλεία και μπόρεσε να επιστρέψει ελεύθερο στη θάλασσα.