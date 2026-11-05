Φλόριντα: Καρχαρίας κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο; Το βίντεο που έγινε viral

Snapshot Ένα βίντεο που δείχνει έναν καρχαρία να κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο στη Φλόριντα έγινε viral.

Το βίντεο τραβήχτηκε στην πόλη Fort Pierce μετά από πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων.

Η σκοτεινή μορφή μέσα στο νερό έχει προκαλέσει αμφιβολίες για το αν πρόκειται όντως για καρχαρία.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και έντονο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει έναν καρχαρία να κολυμπά μέσα σε μια πλημμυρισμένη γειτονιά κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά τις πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων σε περιοχές της Φλόριντα.

Το βίντεο, που γυρίστηκε από το εσωτερικό ενός οχήματος, δείχνει μια σκοτεινή μορφή να κινείται μέσα σε βαθιά νερά σε διασταύρωση στην πόλη Fort Pierce.

Με τη λεζάντα «Μόνο στη Φλόριντα» και ένα emoji καρχαρία, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και μια μοναδική αντίδραση: είναι πραγματικά καρχαρίας;

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