Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη

Κάτοικος της περιοχής είπε ότι την ημέρα που εξαφανίστηκε η Λίζα, ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και πινακίδες κυκλοφορίας Βερολίνου στεκόταν με αλάρμ έξω από το σπίτι της για ώρες

Βιργινία Κιμπουροπούλου

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα σοκαριστικό έγκλημα ερευνούν οι Αρχές της Γερμανίας τις τελευταίες μέρες, αφού ένα 13χρονο κορίτσι με καταγωγή από το Βιετνάμ βρέθηκε νεκρό την Κυριακή (8/11), αφού παρέμενε αγνοούμενο για 5 μέρες.

Η 13χρονη Λίζα Τ. εξαφανίστηκε στο Βερολίνο στις 3 Νοεμβρίου.

Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό της δεμένη σε ένα άδειο σπίτι κοντά στα πολωνικά σύνορα, μαζί με έναν σοβαρά τραυματισμένο 22χρονο, τον οποίον θεωρούν βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της και ο οποίος πέθανε λίγες μέρες μετά.

Η αστυνομία του Βρανδεμβούργου κλήθηκε σε μια άδεια μονοκατοικία στο Άλτγκλιτσεν - ένα χωριό περίπου 400 κατοίκων στην πόλη Μπαντ Φράιενβαλντε - το μεσημέρι της Κυριακής, αφού ο ιδιοκτήτης κάλεσε τις Αρχές αντιλαμβανόμενος ότι κάποιος είχε κάνει διάρρηξη.

Νεκρός και ο βασικός ύποπτος

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel, εντός της μονοκατοικίας οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα του κοριτσιού και τον φερόμενο ως βασικό ύποπτο σοβαρά τραυαματισμένο.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι ο άνδρας προκάλεσε ο ίδιος τα τραύματά του, χρησιμοποιώντας όπλο για να αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι.

Ο άνδρας κατέληξε το πρωί της Τετάρτης, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η σορός της 13χρονης παραδόθηκε στην οικογένειά της προκειμένου να τελεστεί η κηδεία, ωστόσο οι ιατροδικαστικές εξετάσεις συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας Μίχαελ Πέτσολντ, ακόμη και μετά τη νεκροψία-νεκροτομή παραμένει ασαφής ο ακριβής τρόπος θανάτου του κοριτσιού.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σορό του υπόπτου.

Αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της 13χρονης

Η Λίζα έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στη γειτονιά Μαρζάν του Βερολίνου, το πρωί της 3ης Νοεμβρίου.

Η 13χρονη πήγε να πάρει για να πάρει λεωφορείο για να πάει στο σχολείο της, όπου δεν έφτασε ποτέ.

Ένας κάτοικος της περιοχής είπε ότι την ημέρα που εξαφανίστηκε η Λίζα, ένα αυτοκίνητο - ένα ασημί Citroën C5 -με φιμέ τζάμια και πινακίδες κυκλοφορίας Βερολίνου στεκόταν με αλάρμ έξω από το σπίτι της για ώρες.

Άλλοι γείτονες είπαν ότι είχαν ακούσει κραυγές για βοήθεια τις τελευταίες ημέρες, αλλά κανείς δεν κάλεσε την αστυνομία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν βρει καμία ένδειξη ότι η Λίζα ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά της και μια μονάδα ανθρωποκτονιών χειρίστηκε κατευθείαν την υπόθεση ως έγκλημα.

Γνωστός στις Αρχές ο ύποπτος

Εν τω μεταξύ, έρευνα αποκάλυψε το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 22χρονου που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 13χρονης.

Σε βάρος του έχουν διενεργηθεί δύο εισαγγελικές έρευνες για παιδική πορνογραφία, ενώ μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, το Ειρηνοδικείο του Πασάου τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, απόφαση η οποία κατέστη τελεσίδικη την περασμένη Πέμπτη.

Η καταδίκη αφορούσε περιστατικό στις αρχές Νοεμβρίου 2025, όταν ο 22χρονος διέφυγε από αστυνομικό έλεγχο οδηγώντας αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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