Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά σε διάδρομο προσγείωσης

Snapshot Αεροσκάφος της British Airways προσέκρουσε με την ουρά στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Το περιστατικό συνέβη σε πτήση από το Άμστερνταμ.

Οι πιλότοι ματαίωσαν την πρώτη προσγείωση, ανέκτησαν ύψος και τελικά προσγειώθηκαν με ασφάλεια στις 10:49 π.μ.

Η British Airways ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) στους επιβάτες αεροσκάφους της British Airways, του οποίου η ουρά προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 π.μ. (τοπική ώρα), σε πτήση από το Άμστερνταμ που ετοιμαζόταν για προσγείωση.

Σε βίντεο που καταγράφηκε φαίνεται το αεροσκάφος να ταλλαντεύεται δεξιά και αριστερά, προτού τελικά η ουρά του προσκρούσει στον διάδρομο προσγείωσης.

Οι πιλότοι του Airbus της British Airways ματαίωσαν την πρώτη προσγείωση αμέσως μετά την πρόσκρουση και ανέκτησαν ύψος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στις 10:49 π.μ.

Η British Airways ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αναφέρθηκε επίσης στη Βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).

Διαβάστε επίσης