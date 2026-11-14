Τρομακτική καταιγίδα και τεράστιο χαλάζι στην Αργεντινή - Βίντεο

Ένα κομμάτι που ζυγίστηκε από τους κατοίκους, έφτασε τα 154 γραμμάρια

Μάνος Χατζηγιάννης

Τρομακτική καταιγίδα και τεράστιο χαλάζι στην Αργεντινή - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σφοδρή χαλαζόπτωση με χαλάζι διαμέτρου άνω των 10 εκατοστών έπληξε περιοχές στην Αργεντινή, κυρίως στην επαρχία της Κόρδοβα.
  • Ένα κομμάτι χαλαζιού που ζυγίστηκε έφτασε τα 154 γραμμάρια, σύμφωνα με κατοίκους.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αργεντινής είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες με έντονες βροχές, ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.
  • Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης ισχυρούς ανέμους, έντονη βροχή, πεσμένα δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές.
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Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε περιοχές στην Αργεντινή, με χαλάζι ύψους άνω των 10 εκατοστών, προκαλώντας φόβο και ζημιές στην επαρχία της Κόρδοβα.

Οι εικόνες δείχνουν χαλάζι μεγάλων διαστάσεων. Ένα κομμάτι που ζυγίστηκε από τους κατοίκους, έφτασε τα 154 γραμμάρια.

Το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, καταιγίδες έφτασαν στα νότια και νοτιοανατολικά της επαρχίας, φέρνοντας έντονες βροχές, ριπές ανέμου και τοπικά πολύ έντονες χαλαζοπτώσεις. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Χενεράλ Ρόκα, όπου οι κάτοικοι φωτογράφισαν και κινηματογράφησαν εξαιρετικά ισχυρές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αργεντινής είχε εκδώσει βραχυπρόθεσμες προειδοποιήσεις για ισχυρές και σφοδρές καταιγίδες, με έντονες βροχές, ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.

Οι συνημμένες εικόνες αποτυπώνουν την έκταση του επεισοδίου: στη μία φωτογραφία, ένας μεγάλος κόκκος έχει τοποθετηθεί σε μια ζυγαριά, που υποδεικνύει 153,9 γραμμάρια, ενώ στην άλλη, φαίνονται αρκετοί κόκκοι μαζεμένοι στην παλάμη ενός χεριού, με διαστάσεις συγκρίσιμες με αυτές μιας μπάλας του τένις. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, σε ορισμένα σημεία η διάμετρος ξεπέρασε τα 10 εκατοστά, αλλά αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρηθεί ως εκτίμηση που βασίζεται σε επιτόπιες παρατηρήσεις.

χαλαζι Αργεντινή

Η καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχή. Αναφέρθηκαν επίσης πεσμένα δέντρα και στύλοι ηλεκτροδότησης σε άλλες πόλεις.

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