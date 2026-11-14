Αποκαλύφθηκε ο βαθμός στον οποίο ενδέχεται να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη

Snapshot Οι μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη αναμένεται να είναι μικρότερες από τις αρχικές προβλέψεις, με μείωση περίπου 5.000 στρατιωτών αντί για 25.000.

Ο συνολικός αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 80.000.

Η μείωση θα επηρεάσει κυρίως τη Γερμανία, ενώ η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ θα ενισχυθεί.

Η προσαρμογή οφείλεται στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ θα υποβάλει τελικές συστάσεις στον πρόεδρο Τραμπ έως την 1η Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές, αναφέρει ότι το στρατιωτικό απόσπασμα των ΗΠΑ στην Ευρώπη πιθανότατα θα υποστεί μικρότερες μειώσεις από ό,τι είχαν προβλέψει οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Επί του παρόντος, ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη ανέρχεται σε περίπου 80.000. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι το Πεντάγωνο ενδέχεται να αποσύρει περίπου 25.000 στρατιώτες από χώρες της ΕΕ. Τώρα αναμένουν ότι το αμερικανικό απόσπασμα θα μειωθεί κατά το ένα πέμπτο αυτού του αριθμού - περίπου 5.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η προσαρμογή αυτή οφείλεται στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, κάτι που έχει προκαλέσει θετική αντίδραση από την ηγεσία της Ουάσινγκτον. Το Πεντάγωνο έχει αναγνωρίσει τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας στις ευρωπαϊκές χώρες εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Όπως εξηγεί το Bloomberg, κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι ΗΠΑ βασίζονται σε ευρωπαϊκές βάσεις και στην ικανότητα να πετούν ελεύθερα πάνω από τα εδάφη συμμαχικών κρατών.

Η μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων θα επηρεάσει κυρίως τη Γερμανία, ενώ θα ενισχυθεί η ανατολική πλευρά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγσεθ αναμένεται να υποβάλει τελικές συστάσεις για το θέμα αυτό στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δύο εβδομάδες, έως την 1η Δεκεμβρίου.

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