Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε στους δύο μαθητές στην είσοδο ενός δημοτικού σχολείου στην περιοχή Σούχουϊ στην κεντρική Σανγκάη, κόβοντας το νήμα της ζωής τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 29χρονος επιτέθηκε σε τρία αγόρια και μια μητέρα με ένα μαχαίρι για λαχανικά γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (06:30 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε η αστυνομία της Σούχουϊ στον επίσημο λογαριασμό της στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

#UPDATE : Another student and a female parent sustained non-life threatening injuries in the attack; the assailant, 29, jobless, launched the attack to vent his frustration, according to local police pic.twitter.com/gnCrcVt836

Τα θύματα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά τα δύο παιδιά υπέκυψαν στα τραύματά τους, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι δεν απειλείται η ζωή του τρίτου αγοριού και της μητέρας στην οποία επιτέθηκε επίσης ο 29χρονος.

#BREAKING: Two students were killed by knife-wielding man outside the gate of a primary school in Shanghai Thursday; the attacker has been detained by police pic.twitter.com/khrUS1F0fB