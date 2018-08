Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Εντωμεταξύ, περισσότερους από 2.000 τουρίστες απομάκρυναν τα σωστικά συνεργεία της Ινδονησία σήμερα 6 Αυγούστου από μικρά τουριστικά νησιά κοντά στο Λομπόκ, όπου οι διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό 7 Ρίχτερ που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 98 Ινδονήσιοι.

Ο σεισμός 6,9 βαθμών σημειώθηκε χθες βράδυ (τοπική ώρα) με μικρό εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων και προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες κτίρια, μία εβδομάδα μετά από μια άλλη σεισμική δόνηση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 άτομα.

Οι διασώστες έψαχναν σήμερα για επιζώντες στα χαλάσματα των σπιτιών, των τεμένων και των σχολείων που καταστράφηκαν από τον χθεσινοβραδινό σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός ακόμα και στο γειτονικό Μπαλί, το πλέον τουριστικό νησί της αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Επτά Ινδονήσιοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους στο Γκίλι Τραγουανγκάν εξαιτίας του σεισμού, οι οποίοι ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε 98» νεκρούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, προσθέτοντας ότι εκτιμάται πως ο απολογισμός θα αυξηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχές.



«Οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, τρεις γέφυρες έχουν υποστεί ζημιές, ορισμένα σημεία είναι δύσκολο να τα προσεγγίσει κανείς και δεν έχουμε επαρκές προσωπικό», πρόσθεσε ο Σουτόπο, ενώ ανεστάλησαν οι έρευνες καθώς άρχισε να νυχτώνει.

Guests at a mall in Indonesia panic after Magnitude 7.0 earthquake strikes country.#PrayForBali#PrayForLombok#PrayForIndonesia pic.twitter.com/42BelywpMH