Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε οδοφράγματα έξω από το Κοινοβούλιο τραυματίζοντας πεζούς (pics)

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο βρετανικό κοινοβούλιο έπειτα από πληροφορίες ότι λίγο μετά τις 07:30 (τοπική ώρα) ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που έχουν στηθεί έξω από αυτό για λόγους ασφαλείας.

Λίγο αργότερα η είδηση επιβεβαιώθηκε από τη βρετανική αστυνομία, που έκανε γνωστό ότι από το συμβάν τραυματίστηκαν πεζοί χωρίς να δίνει -αρχικά- περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Επίσης οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν την σύλληψη του οδηγού του οχήματος.

Ένοπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το αυτοκίνητο που έπεσε επάνω στις μπάρες ασφαλείας και συνέλαβαν τον οδηγό.

At this stage, officers do not believe that anybody is in a life-threatening condition. Cordons are in place to assist the investigation. Westminster tube station is closed.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, η οποία ανέφερε ότι αντιμετώπισε δύο περιστατικά τραυματιών, τα οποία δεν φαίνετια να είναι σοβαρά.

Our statement in response to the incident in #Westminster. We have treated two people at the scene for injuries that are not believed to be serious and have taken them to hospital. pic.twitter.com/ySXAgmYqfF