Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα: Δραματικά βίντεο από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης (vids&pics)

Από την πλευρά του, και το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), κατέγραψε το σεισμό στα 7,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 112χλμ.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ένα μεγάλο τμήμα της Καραϊβικής, ενώ στη Βενεζουέλα, ταρακουνήθηκαν κτήρια στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράκας.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού (Pacific Tsunami Warning Center PTWC) αρχικά εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις παραθαλάσσιες περιοχές της Βενεζουέλας, της Γρενάδας και του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, σημειώνοντας ότι τα κύματα μπορεί να φτάσουν μέχρι και 300 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.

Στη συνέχεια το PTWC σε νεότερη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατόπιν εκτίμησης όλων των δεδομένων, δεν υφίσταται κίνδυνος για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες, ωστόσο από τη δόνηση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

7.3 magnitude earthquake just hit Trinidad. That was crazy. I was shook af. I pray everyone is ok. #TrinidadandTobago #venezuela #earthquake pic.twitter.com/epPZi3Ehrc