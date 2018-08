«Το μίσος στον δρόμο»: Πογκρόμ ακροδεξιών κατά μεταναστών στη Γερμανία (Pics+Vids)

«Αυτό που είδαμε δεν έχει θέση σε ένα κράτος δικαίου» είπε η Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο μαζί με τον Κροάτη ομόλογό της Αντρέι Πλένκοβιτς.

«Είδαμε μαζικό κυνηγητό, είδαμε μίσος στον δρόμο και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κράτος δικαίου» επέμεινε η καγκελάριος Μέρκελ, αναφερόμενη στις διαδηλώσεις των δύο τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το «κυνήγι» των ξένων που οργάνωσαν οι υποστηρικτές της ακροδεξιάς την Κυριακή και τα βίαια επεισόδια στη νέα συγκέντρωση της Δευτέρας –όπου πολλοί από τους συμμετέχοντες χαιρετούσαν ναζιστικά– σόκαραν τη Γερμανία. Το βράδυ της Δευτέρας 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις των ακροδεξιών μα ακροαριστερούς που είχαν οργανώσει αντιδιαδήλωση.

Μια νέα διαδήλωση έχει προαναγγελθεί για σήμερα το απόγευμα στη Δρέσδη, την πρωτεύουσα της Σαξονίας, κοντά στο Κέμνιτς.

Αφορμή για τις ταραχές στάθηκε ο θάνατος ενός 35χρονου Γερμανού ο οποίος μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ενός καυγά την Κυριακή, για άγνωστους ακόμη λόγους. Η αστυνομία έχει συλλάβει δύο υπόπτους, έναν Σύρο και έναν Ιρακινό που φέρονται ότι επιτέθηκαν στον Γερμανό μετά από μια «φραστική αντιπαράθεση».

#Chemnitz, #Germany, 26 August 2018: ~1000 neonazis hunt refugees and immigrants, attacking who does not look sufficiently german.

The far-right riding hate is now near of being the 2nd party.

Night falls on this #Europe of crystal. pic.twitter.com/RYn7Ucy9vK