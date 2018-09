Κληρικός δεν σταμάτησε να χαϊδεύει το στήθος της Αριάνα Γκράντε στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν (vid)

Μία από τις κορυφαίες στιγμές στη μικρή (λόγω ηλικίας) καριέρα της Αριάνα Γκράντε ήταν αδιαμφισβήτητα η εμφάνισή της στην κηδεία της «Βασίλισσας της soul». Αυτή ωστόσο έμελλε να «σημαδευτεί» από ένα πρωτοφανές περιστατικό που αγγίζει, αν όχι καταπατά τη σεξουαλική επίθεση, για πολλούς κακοποίηση.

Η 25χρονη τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που κλήθηκαν να τραγουδήσουν στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν.

Και μπορεί το ντύσιμό της να… παραήταν σέξι για κηδεία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έδωσε το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να την… πασπατέψει! Ακόμα και αν αυτός θέλει να λέγεται «άνθρωπος του Θεού»!

Ένας 60χρονος κληρικός λοιπόν την έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη και άβολη θέση, καθώς όχι απαθανατίστηκε από τις κάμερες να είναι απλά περισσότερο διαχυτικός προς την τραγουδίστρια, αλλά δεν πήρε τα χέρια του από το στήθος της, χουφτώνοντάς την!

Η Αριάνα Γκράντε, εμφανώς ενοχλημένη, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, ψάχνοντας δεξιά και αριστερά σανίδα… σωτηρίας! Μάταια αν αναλογιστεί κανείς πως πίσω της βρισκόταν ο Μπιλ Κλίντον…

Το δεξί χέρι του κληρικού δεν έπαψε να σφιχταγκαλιάζει τη νεαρή σταρ, σε τέτοιο βαθμό που το θέμα πήρε διαστάσεις, αναγκάζοντας τον κληρικό να απολογηθεί!

«Ίσως να υπερέβην τα εσκαμμένα», απολογήθηκε ο κληρικός, σε μια προσπάθεια να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, μετά το σάλο που προκάλεσε με την ανάρμοστη συμπεριφορά του.

Και σαν να μην έφτανε αυτή, δεν δίστασε να… χαριτολογήσει άκομψα με το όνομα της τραγουδίστριας, λέγοντας ότι του θυμίζει «ένα από τα γεύματα στο μενού των Taco Bell».

«Δεν είχα καμία πρόθεση και δεν έχω γενικά καμία πρόθεση να αγγίξω το στήθος κάποιας κοπέλας. Δεν ξέρω πως συνέβη. Απλά, έβαλα το χέρι μου στη μέση της. Ίσως να έγινα πιο διαχυτικός από όσο έπρεπε και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Το μόνο που δεν ήθελα να συμβεί ήταν να αποπροσανατολιστεί η ιερά τελετή της κηδείας. Διδάσκω την αγάπη και ζήτησα από όλο τον κόσμο εκείνη την ημέρα να αγκαλιαστεί», εξομολογήθηκε ο ιερέας.

Δεν έλειψε βέβαια και η άλλη άποψη, αυτή που υποστήριξε πως η όμορφη Αριάνα δεν έδειξε το δέοντα σεβασμό επιλέγοντας να φορέσει κάτι τόσο «καυτό» που κόλασε όλους τους άνδρες που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία.

Ωστόσο, η κίνηση του κληρικού προκάλεσε δικαιολογημένα «όργιο» αρνητικών σχολίων, με το #RespectAriana να «γεμίζει» από αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του.

Δείτε το βίντεο και κρίνετε μόνοι σας:

Την «έγδυσαν» με τα μάτια τους

Υπενθυμίζεται πως ένας από τους άνδρες που δεν πήρε τα μάτια του από την Αριάνα ήταν ο γνωστός και μη… εξαιρετέος Μπιλ Κλίντον!

Οι κάμερες τον «συνέλαβαν» να παρακολουθεί εκστασιασμένος την ερμηνεία της νεαρής τραγουδίστριας, «γδύνοντάς» την παράλληλα με τα μάτια του.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η Αριάνα Γκράντε δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. ? pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y