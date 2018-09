Νορβηγία: Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς συνεργάτης του ιδρυτή του WikiLeaks

Η νορβηγική αστυνομια ερευνά την εξαφάνιση ενός συνεργάτη του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος θεάθηκε για τελευταία φορά τον Αύγουστο στη βόρεια Νορβηγία.

Ο Ολλανδός Άριεν Κάμπχους είναι ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και οι αστυνομικές Αρχές της Νορβηγίας δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των αρχών, Τόμι Μπετς.

«Διενεργούμε έρευνα», είπε, σημειώνοντας ότι η αστυνομία «αρνείται να κάνει εικασίες για το τι θα μπορούσε να του έχει συμβεί».

Ο ιστότοπος WikiLeaks αναφέρθηκε το Σάββατο (01/09) στο Twitter στην «παράξενη εξαφάνιση» του Κάμπχους, διευκρινίζοντας ότι η τελευταία φορά που τον είδαν ήταν όταν έφυγε από το ξενοδοχείο του στο Μπόντο, στη βόρεια Νορβηγία, στις 20 Αυγούστου. Σύμφωνα με το WikiLeaks ο Κάμπχους είχε βγάλει εισιτήριο για να αναχωρήσει αεροπορικώς από το αεροδρόμιο του Τροντχάιμ στις 22 Αυγούστου. Το Τροντχάιμ απέχει 700 χιλιόμετρα από το Μπόντο και το ταξίδι με το τρένο από τη μία πόλη στην άλλη διαρκεί 10 ώρες.

Ο Ασάνζ έχει καταφύγει από το 2012 στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ όπου κινδυνεύει να καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη επειδή το 2010 δημοσίευσε χιλιάδες απόρρητα στρατιωτικά και διπλωματικά έγγραφα στον ιστότοπό του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI