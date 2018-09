Μεγάλη Βρετανία: Συναγερμός για άτομο που μαχαίρωσε άνδρα στη μέση του δρόμου

Αρχικά, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται σε ένα σοβαρό συμβάν στην πόλη Μπάρνσλι στη βόρεια Αγγλία.

«Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο κέντρο της πόλης Μπάρνσλι σήμερα το πρωί... ως απόκριση σε ένα σοβαρό συμβάν. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η αστυνομία του νότιου Γιόρκσαϊρ. «Οι πολίτες κλήθηκαν να είναι προσεκτικοί.»

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι η τοπική αστυνομία κλήθηκε στις 08:20 (τοπική ώρα), με την πληροφορία ότι ένας άνδρας μαχαιρώθηκε στο κέντρο της πόλης ενώ ακολούθησαν επιπλέον πληροφορίες για ένα άτομο που κυκλοφορούσε κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, ένα άτομο συνελήφθη ενώ ένας άνδρας βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να ξεκαθαρίζουν το αν επρόκειτο για μεμονωμένο γεγονός ή όχι ούτε εάν συνδέεται με την τρομοκρατία.

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y