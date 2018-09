Τι είναι ο Giacobini-Zinner και πότε θα τον δούμε (pic+vids)

Σήμερα, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, ο κομήτης θα έχει φθάσει στο περιήλιό του, δηλαδή στην κοντινότερη απόσταση της τροχιάς του από τον Ήλιο (στα 151,5 εκατ. χλμ.), αλλά ταυτόχρονα και στο περίγειό του, δηλαδή στην κοντινότερη απόστασή του από τη Γη (στα 58,5 εκατ. χλμ.).

Ο κομήτης είχε ανακαλυφθεί το 1900 από τον γάλλο αστρονόμο Μισέλ Γιακοβινί του Αστεροσκοπείου της Νίκαιας και ξανά το 1913 από τον Γερμανό αστρονόμο Ερνστ Τζίνερ του Αστεροσκοπείου του Μπάμπεργκ. Έκτοτε φέρει το όνομα και των δύο.

Comet 21P/Giacobini-Zinner is approaching Earth for a 0.39 AU flyby on Sept. 10, 2018. It will become an easy target for telescopes as it brightens to 7 magnitude, just below the threshold for naked-eye visibility. #Comet,taken by Michael Jager, Austria on August 17th.#NASA,#ESA pic.twitter.com/J6NPiFrjHv