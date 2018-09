Αυτοκίνητο «θέρισε» πεζούς στην Κίνα: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 43 τραυματίες (vid)

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Το αυτοκίνητο μπήκε στην πλατεία του προαστίου Μισούι, στην πόλη Hengyang της επαρχίας Χουνάν, λίγα λεπτά πριν από τις 20.00, τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τις Aρχές, ο οδηγός έχει ποινικό μητρώο.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης διακρίνονται πολλοί άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος και άλλοι να προσπαθούν να τους βοηθήσουν.

Στις επίσημες ανακοινώσεις δεν διευκρινίζεται αν το επεισόδιο αυτό σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr