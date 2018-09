Ο φονικός τυφώνας Φλόρενς «σφυροκοπά» τις ΗΠΑ: 5 νεκροί και δεκάδες παγιδευμένοι

Τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν χθες Παρασκευή από επίσημες πηγές ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για έναν πέμπτο νεκρό.

«Περιμένουμε ότι θα βρέχει για μέρες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ. «Η προτεραιότητά μας είναι τώρα να μην διατρέξουν οι άνθρωποι άμεσο κίνδυνο», πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η καταιγίδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, αν δεν σας έχει φθάσει, θα το κάνει», προειδοποίησε ο Κούπερ.

Συνοδευόμενο από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους, το μάτι του κυκλώνα έφθασε χθες στην ξηρά κοντά στη Ράιτσβιλ Μπιτς (Βόρεια Καρολίνα) χθες Παρασκευή στις 07:15 (14:15 ώρα Ελλάδας) με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μέχρι 150 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο για τους κυκλώνες (NHC). Η Νότια Καρολίνα επλήγη επίσης λίγο αργότερα.

Ο Φλόρενς εξασθένησε πάντως το απόγευμα και μετατράπηκε σε τροπική καταιγίδα, με ανέμους ταχύτητας 100 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το δελτίο του NHC που μεταδόθηκε στις 23:00 (06:00 ώρα Ελλάδας).

Yet another #Florence tropical squall is slamming us at the intracoastal in Wilmington, NC. We've been in these on and off for 24 hours! Nearly 70 tropical storms and hurricanes and I've never seen this magnitude of wind and rain last this long. pic.twitter.com/D4Rq7EM1xU