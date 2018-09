«Ο επίσκοπος Φράνκο Μουλακάλ έγραψε μια επιστολή στον Άγιο Πατέρα Φραγκίσκο εκφράζοντας την επιθυμία του να αποχωρήσει προσωρινά και να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του στην Επισκοπή» του Τζαλαντάρ, ανέφερε η τελευταία σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η αστυνομία της Κεράλα κάλεσε τον Μουλακάλ να δώσει και πάλι κατάθεση για την υπόθεση την Τετάρτη. Ο επίσκοπος αρνείται ότι έχει διαπράξει αξιόποινες πράξεις.

Bishop rape case: Nun’s letter to Vatican representatives in #India@Sanjanachowhan shares more details. pic.twitter.com/kTIukrvdNc