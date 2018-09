Νιγηρία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από τις πλημμύρες σε δέκα πολιτείες (pics)

Οι καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν 10 πολιτείες στη Νιγηρία είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 100 ανθρώπων, έγινε σήμερα γνωστό από τον εκπρόσωπο τύπου της αρχής διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και καταστροφών της χώρας.

«Τέσσερις πολιτείες κηρύχθηκαν σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, (οι πολιτείες) Κόγκι, Νίγηρα, Ανάμπρα και Δέλτα» δήλωσε ο Σάνι Ντάτι, ο εκπρόσωπος τύπου της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών της χώρας (NEMA), στον απόηχο των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Βάσει του καθεστώτος εθνικής καταστροφής η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναλαμβάνει τις έρευνες, τις επιχειρήσεις διάσωσης και την παροχή βοήθειας στα θύματα των πλέον πληγεισών περιοχών, στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

100+ people in Nigeria have been killed by floods after rains caused its two major rivers to burst their banks. The government says water levels are close to 2012 floods that killed 363 people and is preparing to issue a state of emergency. pic.twitter.com/jYBKibwBxv