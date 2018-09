Τραγωδία στην Τανζανία: Φόβοι για πάνω από 200 νεκρούς από ανατροπή πλοίου (pics)

Σαράντα δύο είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο ναυάγιο ferry boat, το οποίο ανετράπη στο νότιο τμήμα της λίμνης Βικτόρια, όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου της κυβέρνησης της Τανζανίας, ενώ υπάρχουν φόβοι για περισσότερους από 200 νεκρούς.

Σύμφωνα με το Reuters η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων θα συνεχιστεί αύριο (21/09) με το πρώτο φως της ημέρας.

Τοπικός αξιωματούχος είπε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC ότι στο πλοίο επέβαιναν περισσότεροι από 400 άνθρωποι.

