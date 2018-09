Τραγωδία στην Τανζανία: Αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου (Pics+Vid)

Νωρίτερα σήμερα οι δύτες διέσωσαν έναν άνδρα τον οποίον εντόπισαν ενώ αναζητούσαν τυχόν επιζώντες.

Τέσσερις δύτες του Πολεμικού Ναυτικού άρχισαν σήμερα εκ νέου την επιχείρηση έρευνας-διάσωσης στο βυθισμένο MV Nyerere καθώς άκουσαν ήχους που παρέπεμπαν σε ίχνη ζωής.

Τελικά ανέσυραν έναν άνδρα από το αναποδογυρισμένο πλοίο, ο οποίος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.







Το φεριμπότ ναυάγησε την Πέμπτη μόλις λίγα μέτρα από την αποβάθρα στο Ουκερέουε, το μεγαλύτερο νησί της λίμνης που ανήκει στην Τανζανία. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, το πλοίο μετέφερε περισσότερους από 300 ανθρώπους.

Video clip ,.on the ferry that capsized in mwanza ,Tanzania ..sincere condolences to the family affected and to the people of Tanzania,may God be yous with through this difficult time.#Tanzania #DevolvedImpunity pic.twitter.com/lqswOBl6kQ