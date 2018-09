Στο Concordia Summit η Μαριάννα Βαρδινογιάννη – Οι διεθνείς επαφές στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

Στο συνέδριο που διοργανώνεται κάθε χρόνο παράλληλα με την 73η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετέχουν ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, επικεφαλής διεθνών οργανισμών αλλά και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

Κατά την ομιλία της, με θέμα «Κοινωνική Αλληλεγγύη: Ο δρόμος για μία πιο ανθρώπινη κοινωνία», η κυρία Βαρδινογιάννη τόνισε την ανάγκη οι σύγχρονες κοινωνίες να επιστρέψουν στο δρόμο της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ευημερία για όλους.

Παρουσιάζοντας το παράδειγμα του έργου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», η κυρία Βαρδινογιάννη σημείωσε την ανάγκη για συλλογική δράση, ως απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα. «Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε. Να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναχτίσουμε τις κοινωνίες μας πάνω στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αλληλοβοήθειας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι νέες τεχνολογίες, μας δίνουν την δυνατότητα να μοιραστούμε τη γνώση που θα εξασφαλίσει σε όλους ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βαρδινογιάννη.

Στο περιθώριο των εργασιών, η κυρία Βαρδινογιάννη είχε ιδιαίτερη συνάντηση με την Πριγκίπισσα Mary της Δανίας. Η συζήτηση των δύο κυριών περιστράφηκε γύρω από θέματα κοινού τους ενδιαφέροντος, σχετικά με την κοινωνική προσφορά.

Το «Concordia Summit» στόχο έχει να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα, ώστε σε συνεργασία με κράτη και διεθνείς οργανισμούς να δώσει λύσεις στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 με τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, η κυρία Βαρδινογιάννη είχε σημαντικές διεθνείς επαφές, στο περιθώριο της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η κυρία Βαρδινογιάννη παρέστη στο επίσημο γεύμα που διοργανώθηκε από την Πρώτη Κυρία του Καναδά κυρία Sophie Gregoire Trudeau στην Πρεσβευτική Κατοικία του Καναδά στην Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια του γεύματος η κυρία Βαρδινογιάννη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με την κυρία Trudeau, παρουσιάζοντάς της αναλυτικά το έργο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη –ΕΛΠΙΔΑ», ενώ παράλληλα της μίλησε για τη συνεργασία που η Ογκολογική Μονάδα έχει αναπτύξει με τo αντίστοιχο Ογκολογικό Νοσοκομείο του Καναδά, το Sick Kids Hospital, μέσα από το «Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων» της ΕΛΠΙΔΑΣ. Η κυρία Trudeau έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη συνεργασία, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να διασφαλίσει ότι τα δύο νοσοκομεία θα συνεργαστούν ακόμα στενότερα για να χαρίσουν ελπίδα στα παιδιά με καρκίνο. Η κυρία Βαρδινογιάννη είχε επίσης μία ενδιαφέρουσα συνομιλία με την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας με την οποία συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ εξέτασαν και το ενδεχόμενο συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου.

Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ, η κυρία Βαρδινογιάννη παραβρέθηκε επίσης σε μία σπουδαία εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του αυτισμού με θέμα «Autism and Sustainable Development Goals: A new era of Opportunities». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Autism Speaks», η οποία σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προωθεί προτάσεις για την βελτίωση της ζωής των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον αυτισμό.

Στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση παρέστησαν ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Tommy Hilfiger, με την σύζυγό του Dee, καθώς το ζευγάρι έχει τρία παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό και είναι υποστηρικτές της οργάνωσης «Autism Speaks». Ομιλήτριες ήταν η Πρώτη Κυρία της Κύπρου κυρία Άντρη Αναστασιάδη, η Πρώτη Κυρία της Σερβίας κυρία Tamara Vucic καθώς και η Πρώτη Κυρία της Κένυας κυρία Margaret Kennyata. Η κυρία Βαρδινογιάννη είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό καθώς και για τις προτάσεις που προωθούνται από τα Ηνωμένα Έθνη.